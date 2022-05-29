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В Киевской области обнаружили тело забитого до смерти российскими солдатами мужчину

Валентина РоманенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 14:52
фото полиции Киевщины

Возле бывших позиций российских войск под поселком Макаров в Киевской области нашли тело погибшего мирного жителя.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "В лесной зоне Вышеграда полицейские Киевщины обнаружили и осмотрели труп мужчины. По предварительным данным солдаты Российской Федерации забили мужчину до смерти.

Погибший был одет в черное худи, голубую футболку, черные спортивные брюки и черные носки.

 
фото полиции

Возле временного захоронения следователи обнаружили документы 38-летнего Сергея Ивановича Кислицкого, родом с Волыни".

Детали: Правоохранители сообщают, что направили тело на судебно медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти.

Полицейские установили, что семьи у погибшего нет, он приехал в Киевскую область работать строителем.

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Темы: Киевская областьвойнаполиция
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