Зеленський з'їздив на передову до Харківської області

Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Харківської області, відвідав передові позиції українських військових, оглянув знищену інфраструктуру області та провів нараду.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.

Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та подарунки.

Також інформується, що глава держави провів робочу нараду щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові.

Очільник ОВА Олег Синєгубов показав Зеленському наслідки російських обстрілів. За даними влади у Харкові та області - 2229 будинків зруйновано внаслідок бойових дій.

ВІДЕО ДНЯ

Як свідчить відео, оприлюднене ОП, президент наголосив на важливості відбудови інфраструктури. За його словами, будуть задіюватися і державні програми, але Зеленський закликав місцеву владу шукати європейські програми щодо будівництва житла, кредитні проєкти тощо.

Президент зауважив, що нові будинки потрібно зводити обов'язково з бомбосховищами та укриттями.

Голова Харківської ОВА поінформував Зеленського, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників.

За словами Синєгубова, наразі неможливо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування і розпочати відновлення критичної інфраструктури.

"Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо", – додав він.