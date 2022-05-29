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Зеленський з'їздив на передову до Харківської області

Валентина РоманенкоНеділя, 29 травня 2022, 15:38
Зеленський з'їздив на передову до Харківської області
Зеленський на Харківщині. фото ОП

Президент Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку до Харківської області, відвідав передові позиції українських військових, оглянув знищену інфраструктуру області та провів нараду.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що глава держави ознайомився з оперативною обстановкою в зоні відповідальності підрозділів.

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Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди та подарунки.

Також інформується, що глава держави провів робочу нараду щодо ситуації в Харківській області та місті Харкові.

ВІДЕО ДНЯ

Очільник ОВА Олег Синєгубов показав Зеленському наслідки російських обстрілів. За даними влади у Харкові та області - 2229 будинків зруйновано внаслідок бойових дій.

Як свідчить відео, оприлюднене ОП, президент наголосив на важливості відбудови інфраструктури. За його словами, будуть задіюватися і державні програми, але Зеленський закликав місцеву владу шукати європейські програми щодо будівництва житла, кредитні проєкти тощо.

Президент зауважив, що нові будинки потрібно зводити обов'язково з бомбосховищами та укриттями.

Голова Харківської ОВА поінформував Зеленського, що наразі 31% території області тимчасово окуповано, 5% було звільнено від російських загарбників.

За словами Синєгубова, наразі неможливо повністю обстежити деякі звільнені населені пункти, оскільки там тривають обстріли, провести повноцінне розмінування і розпочати відновлення критичної інфраструктури.

"Де ми можемо робити це дистанційно – ми це робимо", – додав він.

Теми: Зеленськийвійна
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