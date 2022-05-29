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Зеленский съездил на передовую в Харьковскую область

Валентина РоманенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 15:38
Зеленский съездил на передовую в Харьковскую область
Зеленский в Харьковской области. фото ОП

Президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Харьковскую область, посетил передовые позиции украинских военных, осмотрел уничтоженную инфраструктуру области и провел совещание.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что глава государства ознакомился с оперативной обстановкой в ​​зоне ответственности подразделений.

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Зеленский вручил военнослужащим государственные награды и подарки.

Также информируется, что глава государства провел рабочее совещание по ситуации в Харьковской области и Харькове.

ВИДЕО ДНЯ

Глава ОВА Олег Синегубов показал Зеленскому последствия российских обстрелов. По данным властей в Харькове и области - 2229 домов разрушены в результате боевых действий.

Как свидетельствует видео, обнародованное ОП, президент отметил важность восстановления инфраструктуры. По его словам, будут задействоваться и государственные программы, но Зеленский призвал местные власти искать европейские программы по строительству жилья, кредитные проекты и тому подобное.

Президент отметил, что новые дома нужно строить обязательно с бомбоубежищами и укрытиями.

Глава Харьковской ОВА проинформировал Зеленского, что в настоящее время 31% территории области временно оккупировано, 5% были освобождены от российских захватчиков.

По словам Синегубова, в настоящее время невозможно полностью обследовать некоторые освобожденные населенные пункты, поскольку там продолжаются обстрелы, провести полноценное разминирование и начать возобновление критической инфраструктуры.

"Где мы можем делать это дистанционно – мы это делаем", – добавил он.

Темы: Зеленскийвойна
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