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Понад 100 шахтарів заблоковані під землею на Донеччині

Роман ПетренкоНеділя, 29 травня 2022, 16:57
ФОТО З FACEBOOK МИХАЙЛА ВОЛИНЦЯ

На Донеччині 115 гірників залишились під землею у двох шахтах через знеструмлення населених пунктів.

Джерело: глава Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: " 115 торецьких гірників залишились під землею: 112 на шахті "Центральній", 3 на шахті "Торецькій". Адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню.

Причина та наслідки знеструмлення ще уточнюються".

Нагадаємо: Мер Краматорська на Донеччині повідомив, що місто та сусідні міста зараз без світла через перебиту лінію електропроводів.

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Теми: Донецька областьшахтивійна
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