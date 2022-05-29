Понад 100 шахтарів заблоковані під землею на Донеччині
Неділя, 29 травня 2022, 16:57
На Донеччині 115 гірників залишились під землею у двох шахтах через знеструмлення населених пунктів.
Джерело: глава Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова Кириленка: " 115 торецьких гірників залишились під землею: 112 на шахті "Центральній", 3 на шахті "Торецькій". Адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню.
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Причина та наслідки знеструмлення ще уточнюються".
Нагадаємо: Мер Краматорська на Донеччині повідомив, що місто та сусідні міста зараз без світла через перебиту лінію електропроводів.