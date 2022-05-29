Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Более 100 шахтеров заблокированы под землей в Донецкой области

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 мая 2022, 16:57
Более 100 шахтеров заблокированы под землей в Донецкой области
ФОТО ИЗ FACEBOOK МИХАИЛА ВОЛЫНЦА

На Донетчине 115 горняков остались под землей в двух шахтах из-за обесточивания населенных пунктов.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте Центральной, 3 на шахте Торецкой. Администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность.

Реклама:

Причина и последствия обесточивания уточняются".

Напомним: Мэр Краматорска в Донецкой области сообщил, что город и соседние города сейчас без света из-за перебитой линии электропроводов.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьшахтывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Донецкая область
Обстрелы Курахово: из-под завалов достали тело погибшего – ГВА
В ночь на 30 августа россияне накрыли огнем Донецкую область: 2 погибших, 7 раненых
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Последние новости
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
Все новости...
Реклама: