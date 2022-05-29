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Более 100 шахтеров заблокированы под землей в Донецкой области

Роман ПетренкоВоскресенье, 29 мая 2022, 16:57
ФОТО ИЗ FACEBOOK МИХАИЛА ВОЛЫНЦА

На Донетчине 115 горняков остались под землей в двух шахтах из-за обесточивания населенных пунктов.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте Центральной, 3 на шахте Торецкой. Администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность.

Причина и последствия обесточивания уточняются".

Напомним: Мэр Краматорска в Донецкой области сообщил, что город и соседние города сейчас без света из-за перебитой линии электропроводов.

Темы: Донецкая областьшахтывойна
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