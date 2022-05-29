Более 100 шахтеров заблокированы под землей в Донецкой области

На Донетчине 115 горняков остались под землей в двух шахтах из-за обесточивания населенных пунктов.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "115 торецких горняков остались под землей: 112 на шахте Центральной, 3 на шахте Торецкой. Администрации принимают необходимые меры для поднятия шахтеров на поверхность.

Причина и последствия обесточивания уточняются".

Напомним: Мэр Краматорска в Донецкой области сообщил, что город и соседние города сейчас без света из-за перебитой линии электропроводов.