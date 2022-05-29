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Угорщина вважає неприйнятними погрози України нафтопроводу "Дружба"

"Європейська правда"Неділя, 29 травня 2022, 17:23

В угорському МЗС назвали неприйнятною українську заяву про те, що "з нафтопроводом "Дружба", по якому нафта надходить до Угорщини, може статися все, що завгодно".

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі громадської радіостанції Kossuth Rádió заявив державний секретар угорського МЗС Тамаш Менцер.

За його словами, заява Міністерства енергетики України особливо вражає, оскільки Угорщина надає допомогу нужденним українцям. 

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"З України до Угорщини вже прибуло понад 730 тисяч людей", – заявив Менцер, зазначивши, що його країна запропонувала проекти допомоги Україні – навіть для людей, які залишилися в країні.

Нагадаємо, радниця міністра енергетики України і ексзаступниця глави МЗС Олена Зеркаль вважає, що нафтопровід "Дружба" міг би стати інструментом впливу України на Угорщину.

"В руках України є прекрасний важіль - це нафтопровід "Дружба", - заявила вона під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму радниця міністра.

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Вона підкреслила, що до Угорщини йде окрема нитка нафтопроводу "Дружба", з якою може "щось статися". 

"І, на мій погляд, дуже би доречно було, якщо би з ним щось сталося. Але, знову-таки, це в руках уряду і президента - вирішувати політичні питання, чи дійсно ми хочемо говорити з Орбаном тією мовою, яку він розуміє і яку він нав’язує Європейському Союзу, чи ми ще не готові до цього", - наголосила Олена Зеркаль.

Нагадаємо, через позицію Угорщини процес затвердження нафтового ембарго ЄС щодо Росії застопорився.

Зокрема, міністри закордонних справ ЄС не змогли розблокувати питання щодо запровадження нафтових санкцій проти Росії на зустрічі у Брюсселі 16 травня. Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не отримувала жодних нових серйозних пропозицій щодо нафтових санкцій проти Росії після візиту президентки Єврокомісії до Будапешта на початку травня.

Теми: УгорщинанафтаРосіяУкраїна
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