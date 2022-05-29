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Венгрия считает неприемлемыми угрозы Украины нефтепроводу "Дружба"

"Европейская правда"Воскресенье, 29 мая 2022, 17:23

В венгерском МИД назвали неприемлемым украинское заявление о том, что "с нефтепроводом "Дружба", по которому нефть поступает в Венгрию, может произойти все, что угодно".

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире общественной радиостанции Kossuth Rádió заявил государственный секретарь венгерского МИД Тамаш Менцер.

По его словам, заявление Министерства энергетики Украины особенно впечатляет, поскольку Венгрия оказывает помощь нуждающимся украинцам.

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"Из Украины в Венгрию уже прибыло более 730 тысяч человек", – заявил Менцер, отметив, что его страна предложила проекты помощи Украине – даже для оставшихся в стране людей.

Напомним, советница министра энергетики Украины и экс-замглавы МИД Елена Зеркаль считает, что нефтепровод "Дружба" мог бы стать инструментом влияния Украины на Венгрию.

"В руках Украины есть прекрасный рычаг - это нефтепровод "Дружба", - заявила она во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности советница министра.

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Она подчеркнула, что в Венгрию идет отдельная нить нефтепровода "Дружба", с которой может "что-нибудь произойти".

"И, на мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось. Но, опять-таки, это в руках правительства и президента – решать политические вопросы, действительно ли мы хотим говорить с Орбаном на том языке, который он понимает и которую он навязывает Европейскому Союзу или мы еще не готовы к этому", - подчеркнула Елена Зеркаль.

Напомним, из-за позиции Венгрии процесс утверждения нефтяного эмбарго ЕС в отношении России застопорился.

В частности, министры иностранных дел ЕС не смогли разблокировать вопрос о введении нефтяных санкций против России на встрече в Брюсселе 16 мая. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не получала никаких новых серьезных предложений по нефтяным санкциям против России после визита президентки Еврокомиссии в Будапешт в начале мая.

Темы: ВенгриянефтьРосcияУкраина
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