Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки

Німеччина анонсувала фінансову підтримку Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter написала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Обговорила з міністром фінансів Сергієм Марченко актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн",- пише вона.

Нагадаємо, уряд Німеччини звів військову підтримку України до мінімуму за останні дев'ять тижнів. Зокрема, Німеччина не постачала навіть жодного гідного уваги легкого озброєння з кінця березня.

З 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві поставки зброї від федерального уряду. Обидві містили лише невеликі пристрої.У середині травня Німеччина надіслала 3000 протитанкових мін і ще 1600 спеціальних протитанкових мін спрямованої дії.

Ще одна поставка від федерального уряду надійшла в Україну місяцем раніше. У ній були лише запчастини до кулеметів, "запалювачі", детонаційні шнури, радіостанції, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

При цьому федеральний міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек відкинув звинувачення в тому, що Німеччина дуже неохоче допомагає Україні.