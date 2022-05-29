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Німеччина надасть Україні 1 млрд євро грантової підтримки

"Європейська правда"Неділя, 29 травня 2022, 17:58

Німеччина анонсувала фінансову підтримку Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter написала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Обговорила з міністром фінансів  Сергієм Марченко актуальний стан у фінансовій сфері та надання грантової (1 мільярд євро) допомоги Україні з боку Німеччини. Рада тісному співробітництву між міністерствами фінансів наших країн",- пише вона.

Нагадаємо, уряд Німеччини звів військову підтримку України до мінімуму за останні дев'ять тижнів. Зокрема, Німеччина не постачала навіть жодного гідного уваги легкого озброєння з кінця березня.

З 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві поставки зброї від федерального уряду. Обидві містили лише невеликі пристрої.У середині травня Німеччина надіслала 3000 протитанкових мін і ще 1600 спеціальних протитанкових мін спрямованої дії.

Ще одна поставка від федерального уряду надійшла в Україну місяцем раніше. У ній були лише запчастини до кулеметів, "запалювачі", детонаційні шнури, радіостанції, ручні гранати, заряди вибухівки та міни.

При цьому федеральний міністр економіки і віцеканцлер Німеччини Роберт Габек відкинув звинувачення в тому, що Німеччина дуже неохоче допомагає Україні. 

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Теми: НімеччинаУкраїнагроші
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