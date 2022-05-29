Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой поддержки

"Европейская правда"Воскресенье, 29 мая 2022, 17:58

Германия анонсировала финансовую поддержку Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter написала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Обсудила с министром финансов  Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Совет тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран",- пишет она.

Реклама:

Напомним, правительство Германии свело военную поддержку Украины к минимуму за последние девять недель. В частности, Германия не снабжала даже никакого достойного внимания легкого вооружения с конца марта.

С 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две поставки оружия от федерального правительства. Оба содержали лишь небольшие устройства. В середине мая Германия послала 3000 противотанковых мин и еще 1600 специальных противотанковых мин направленного действия.

Еще одна поставка от федерального правительства поступила в Украину месяцем раньше. В ней были только запчасти к пулеметам, "зажигатели", детонационные шнуры, радиостанции, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

ВИДЕО ДНЯ

При этом федеральный министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек отверг обвинения в том, что Германия очень неохотно помогает Украине.

Темы: ГерманияУкраинаденьги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
Германия
Немецкие истребители будут защищать небо Словакии, которая отдала Украине свои "Миги"
В Германии предупредили о рисках для газоснабжения несмотря на заполненные на 94% хранилища
Нападение на 10-летнего украинца в Германии: посольство отреагировало
Последние новости
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
Все новости...
Реклама: