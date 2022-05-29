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Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой поддержки

"Европейская правда"Воскресенье, 29 мая 2022, 17:58

Германия анонсировала финансовую поддержку Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter написала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"Обсудила с министром финансов  Сергеем Марченко актуальное состояние в финансовой сфере и предоставление грантовой (1 миллиард евро) помощи Украине со стороны Германии. Совет тесному сотрудничеству между министерствами финансов наших стран",- пишет она.

Напомним, правительство Германии свело военную поддержку Украины к минимуму за последние девять недель. В частности, Германия не снабжала даже никакого достойного внимания легкого вооружения с конца марта.

С 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две поставки оружия от федерального правительства. Оба содержали лишь небольшие устройства. В середине мая Германия послала 3000 противотанковых мин и еще 1600 специальных противотанковых мин направленного действия.

Еще одна поставка от федерального правительства поступила в Украину месяцем раньше. В ней были только запчасти к пулеметам, "зажигатели", детонационные шнуры, радиостанции, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

При этом федеральный министр экономики и вицеканцлер Германии Роберт Габек отверг обвинения в том, что Германия очень неохотно помогает Украине.

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Темы: ГерманияУкраинаденьги
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