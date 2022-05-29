Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Севастополі на ремонті стоять одразу три великі десантні кораблі РФ – ЗМІ

Катерина ТищенкоНеділя, 29 травня 2022, 18:06
У Севастополі на ремонті стоять одразу три великі десантні кораблі РФ – ЗМІ
кораблі ЧФ РФ на ремонті в Севастополі, фото Крим.Реалії

В окупованому Севастополі в 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту РФ стоять на ремонті три великі десантні кораблі проєкту 775.

Джерело: Крим.Реалії

 
кораблі ЧФ РФ на ремонті в Севастополі, фото Крим.Реалії

Дослівно: "На західному березі Кілен-бухти, в якій розташований судноремонтний завод, пришвартовані три ВДК: один без бортового номера біля входу в бухту, другий, також без номера – в середині і корабель "Азов" (бортовий номер 151) на краю бухти".

Реклама:

Деталі: Видання зазначає, що у складі Чорноморського флоту чотири великі десантні кораблі проєкту 775: "Цезар Куніков" (бортовий номер 158), "Новочеркаськ" (142), "Ямал" (156) та "Азов" (151).

Водночас у Нафтовій гавані (Графська бухта) стоять ще два великі десантні кораблі проєкту 775. Таким чином, загальна кількість ВДК цього проєкту в бухтах Севастополя – п'ять.

 

На Чорноморському флоті три ВДК проєкту 775/II та БДК "Азов" проєкту 775/III. У ремонті в Кілен-бухті стоять два ВДК проєкту 775/III – один біля входу в бухту та ВДК "Азов" біля краю.

ВІДЕО ДНЯ

У складі ВМФ Росії три великі десантні кораблі проєкту 775/III: ВДК "Азов" на Чорноморському флоті, ВДК "Пересвіт" на Тихоокеанському флоті та ВДК "Королів" на Балтійському флоті.

Імовірно, ще один великий десантний корабель було перекинуто до Чорного моря з Балтійського флоту до початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну, пише видання.

Раніше Крим.Реалії повідомляли, що на ремонт у Севастополі став ВДК "Новочеркаськ" (бортовий номер 142), пошкоджений у Бердянську під час удару української ракети по ВДК "Саратов".

Великий десантний корабель "Ямал" перебував у ремонті з січня 2018 року, але на початку травня залишив судноремонтний завод.

ВДК "Цезар Куніков", також раніше пошкоджений у Бердянську, 14 травня вийшов із заводу після ремонту та фарбування.

Теми: СевастополькорабліЧФ Росії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Севастополь
Севастополь атакували безпілотники: окупанти стверджують, що всі БПЛА збито
У Севастополі чутно вибухи: окупанти переконують, що то військові тренуються
Севастополь вночі намагалися атакувати 11 безпілотників – Міноборони РФ
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: