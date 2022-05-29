У Севастополі на ремонті стоять одразу три великі десантні кораблі РФ – ЗМІ

В окупованому Севастополі в 13-му судноремонтному заводі Чорноморського флоту РФ стоять на ремонті три великі десантні кораблі проєкту 775.

Джерело: Крим.Реалії

кораблі ЧФ РФ на ремонті в Севастополі, фото Крим.Реалії

Дослівно: "На західному березі Кілен-бухти, в якій розташований судноремонтний завод, пришвартовані три ВДК: один без бортового номера біля входу в бухту, другий, також без номера – в середині і корабель "Азов" (бортовий номер 151) на краю бухти".

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Деталі: Видання зазначає, що у складі Чорноморського флоту чотири великі десантні кораблі проєкту 775: "Цезар Куніков" (бортовий номер 158), "Новочеркаськ" (142), "Ямал" (156) та "Азов" (151).

Водночас у Нафтовій гавані (Графська бухта) стоять ще два великі десантні кораблі проєкту 775. Таким чином, загальна кількість ВДК цього проєкту в бухтах Севастополя – п'ять.

На Чорноморському флоті три ВДК проєкту 775/II та БДК "Азов" проєкту 775/III. У ремонті в Кілен-бухті стоять два ВДК проєкту 775/III – один біля входу в бухту та ВДК "Азов" біля краю.

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У складі ВМФ Росії три великі десантні кораблі проєкту 775/III: ВДК "Азов" на Чорноморському флоті, ВДК "Пересвіт" на Тихоокеанському флоті та ВДК "Королів" на Балтійському флоті.

Імовірно, ще один великий десантний корабель було перекинуто до Чорного моря з Балтійського флоту до початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну, пише видання.

Раніше Крим.Реалії повідомляли, що на ремонт у Севастополі став ВДК "Новочеркаськ" (бортовий номер 142), пошкоджений у Бердянську під час удару української ракети по ВДК "Саратов".

Великий десантний корабель "Ямал" перебував у ремонті з січня 2018 року, але на початку травня залишив судноремонтний завод.

ВДК "Цезар Куніков", також раніше пошкоджений у Бердянську, 14 травня вийшов із заводу після ремонту та фарбування.