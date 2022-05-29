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В Севастополе на ремонте стоят сразу три больших десантных корабля РФ – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 18:06
корабли ЧФ РФ на ремонте в Севастополе, фото Крым.Реалии

В оккупированном Севастополе в 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота РФ стоят на ремонте три больших десантных корабля проекта 775.

Источник: Крым.Реалии

 
КОРАБЛИ ЧФ РФ НА РЕМОНТЕ В СЕВАСТОПОЛЕ, ФОТО КРЫМ.РЕАЛИИ

Дословно: "На западном берегу Килен-бухты, в которой расположен судоремонтный завод, пришвартованы три БДК: один без бортового номера у входа в бухту, второй, также без номера – в середине и корабль "Азов" (бортовой номер 151) у оконечности бухты".

Детали: Издание отмечает, что в составе Черноморского флота четыре больших десантных корабля проекта 775: "Цезарь Куников" (бортовой номер 158), "Новочеркасск" (142), "Ямал" (156) и "Азов" (151).

Одновременно в Нефтяной гавани (Графская бухта) стоят еще два больших десантных корабля проекта 775. Таким образом, общее число БДК данного проекта в бухтах Севастополя – пять.

 

На Черноморском флоте три БДК проекта 775/II и БДК "Азов" проекта 775/III. В ремонте в Килен-бухте стоят два БДК проекта 775/III – один у входа в бухту и БДК "Азов" у оконечности.

В составе ВМФ России три больших десантных корабля проекта 775/III: БДК "Азов" на Черноморском флоте, БДК "Пересвет" на Тихоокеанском флоте и БДК "Королев" на Балтийском флоте.

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Предположительно, еще один большой десантный корабль был переброшен в Черное море с Балтийского флота до начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, пишет издание.

Ранее Крым.Реалии сообщали, что в ремонт в Севастополе встал БДК "Новочеркасск" (бортовой номер 142), поврежденный в Бердянске во время удара украинской ракеты по БДК "Саратов".

Большой десантный корабль "Ямал" находился в ремонте с января 2018 года, но в начале мая покинул судоремонтный завод.

БДК "Цезарь Куников", также ранее поврежденный в Бердянске, 14 мая вышел из завода после ремонта и покраски.

Темы: СевастополькораблиЧФ России
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