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Окупанти не мали успіху на Слов’янському напрямку, вивели підрозділи з Лиману – Генштаб

Катерина ТищенкоНеділя, 29 травня 2022, 18:48
Окупанти не мали успіху на Слов’янському напрямку, вивели підрозділи з Лиману – Генштаб
фото Генштабу ЗСУ

Росіяни не припиняють наступальних дій на сході України, намагаючись встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

Джерело: Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18 годину

Дослівно: "Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської областей та блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря.

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Деталі: На Слов’янському напрямку противник за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка – Богородичне, успіху не мав, відійшов на попередньо зайняті позиції. Декілька разів обстріляв із артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля.

Окупанти вели активні бойові дії на Сєверодонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога – оточення українських військ у районах міст Лисичанськ, Сєверодонецьк та блокування основних логістичних шляхів.

Ворог активно застосовує авіацію, сили та засоби ракетних військ і артилерії, радіоелектронної боротьби. З метою чергових спроб форсування річки Сіверський Донець у визначених районах, здійснює поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

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На Курахівському напрямку ворог здійснює вогневе ураження вздовж лінії зіткнення із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, армійської та оперативно-тактичної авіації з метою виснаження особового складу ЗСУ та руйнування фортифікаційних споруд.

На Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман.

На Сєвєродонецькому напрямку, з метою підтримки дій сухопутних підрозділів, противник продовжує вогневий вплив на українські війська із застосуванням ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації в районі населеного пункту Устинівка. Намагається закріпитись на північно-східних околицях міста Сєвєродонецьк, вів штурмові дії у напрямку центру міста.

На Бахмутському напрямку ворог проводив підготовку до штурмових дій, здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню у районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк. Завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації у районах населених пунктів Берестове та Покровське. Завдав чотири ракетних удари по населеним пунктам Верхнєкам’янське, Врубівка та Соледар.

На Авдіївському і Курахівському напрямках ворог інтенсивно обстрілював позиції українських військ, завдавав авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної та вертольотами армійської авіації.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та їх інженерному обладнанні.

На Криворізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження українських військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Трудолюбівка, Мала Шестерня, Добрянка, Князівка, Токареве, Широке, Первомайське, Новомиколаївка, Котлярево, Новогригорівка, Таврійське і Посад-Покровське.

На Слобожанському напрямку ворог основні зусилля зосередив на утриманні зайнятих позицій.

На Харківському напрямку російські окупанти задіяли для обстрілів ствольну та реактивну артилерію. Вели повітряну розвідку. Окрім того, завдали авіаційного удару по населеному пункту Прудянка.

На Миколаївському напрямку загарбники здійснюють переміщення резервів для відновлення втрачених позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця. В районі Старої Богданівки ворог застосував ударний БпЛА.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу  та повітряно-десантних військ на ділянці російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях з метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші загрозливі напрямки.

Агресор продовжував обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей. Зокрема населених пунктів Сеньківка, Гірськ, Хрінівка, Гасичівка Чернігівської області та Бачівськ, Середина Буда, Бояро-Лежачі, Манухівка Сумської області.

З метою уточнення положення українських військ противник вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА.

На Волинському  та Поліському напрямках без суттєвих змін.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій. Також противник здійснює блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Теми: Збройні силиДонбасвійна
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