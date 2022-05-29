Оккупанты не имели успеха на Славянском направлении, вывели подразделения из Лимана – Генштаб

Россияне не прекращают наступательные действия на востоке Украины, пытаясь установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями.

Источник: Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18 часов

Дословно: "Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой, Луганской областей и блокирования морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря".

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Детали: На Славянском направлении противник при поддержке артиллерии совершал штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел на предварительно занятые позиции. Несколько раз обстреляли из артиллерии и минометов районы населенных пунктов Большая Камышеваха, Довгенькое и Вернополье.

Оккупанты вели активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Основная цель врага – окружение украинских войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей.

Враг активно применяет авиацию, силы и средства ракетных войск и артиллерии, радиоэлектронную борьбу. С целью очередных попыток форсирования реки Северский Донец в определенных районах, осуществляет пополнение запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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На Кураховском направлении враг производит огневое поражение вдоль линии столкновения с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, армейской и оперативно-тактической авиации с целью истощения личного состава ВСУ и разрушения фортификационных сооружений.

На Лиманском направлении отдельные подразделения противника выведены за пределы населенного пункта Лиман.

На Северодонецком направлении с целью поддержки действий сухопутных подразделений противник продолжает огневое влияние на украинские войска с применением ствольной и реактивной артиллерии. Враг нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Устиновка. Пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вел штурмовые действия в направлении центра города.

На Бахмутском направлении враг проводил подготовку к штурмовым действиям, совершил обстрелы с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк. Нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районах населенных пунктов Берестово и Покровское. Нанес четыре ракетных удара по населенным пунктам Верхнекаменское, Врубовка и Соледарь.

На Авдеевском и Кураховском направлениях враг интенсивно обстреливал позиции украинских войск, наносил авиационных ударов самолетами оперативно-тактической и вертолетами армейской авиации.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на содержании занятых рубежей и их инженерном оборудовании.

На Криворожском направлении оккупанты производили огневое поражение украинских войск из минометов, реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Малая Шестерня, Добрянка, Княжевка, Токарево, Широкое, Первомайское, Новониколаевка, Котлярево, Ново-Кировское.

На Слобожанском направлении противник главные усилия сосредоточил на удержании занятых позиций.

На Харьковском направлении российские оккупанты задействовали для обстрелов ствольную и реактивную артиллерию. Вели воздушную разведку. Кроме того, нанесли авиационный удар по населенному пункту Прудянка.

На Николаевском направлении захватчики осуществляют перемещение резервов для восстановления утраченных позиций в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка и Белая Криница. В районе Старой Богдановки враг применил ударный БПЛА.

На Северском направлении противник продолжает удерживать подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и воздушно-десантных войск на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях с целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие угрожающие направления.

Агрессор продолжал обстрелы приграничных районов Черниговской и Сумской областей. В частности, населенных пунктов Сеньковка, Горск, Хриновка, Гасичевка Черниговской области и Бачевск, Середина Буда, Бояро-Лежачи, Мануховка Сумской области.

В целях уточнения положения украинских войск противник вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли Черноморского флота РФ продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий. Также противник производит блокировку гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.