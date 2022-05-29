Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Судно РФ знову привезло до Сирії вкрадене з України зерно – CNN

Катерина ТищенкоНеділя, 29 травня 2022, 20:22
Судно РФ знову привезло до Сирії вкрадене з України зерно – CNN
судно «Матрос Позинич», ілюстративне фото vesselfinder.com

Російське судно "Матрос Позинич" прибуло до Сирії з черговим вантажем зерна, ймовірно вкраденого з України.

Джерело: CNN із посиланням на супутникові знімки Maxar Technologies

Деталі: Нові зображення, надані Maxar Technologies, показують суховантажне судно "Матрос Позинич" в Латакії (Сирія) 27 травня.

Реклама:

CNN зазначає, що це вже другий рейс за чотири тижні.

"Матрос Позинич" - одне з трьох суден, які вантажили зерно в кримському порту Севастополь з моменту вторгнення Росії в Україну. Востаннє його бачили у Севастополі 19 травня, а потім відстежили його проходження через протоку Босфор та на південь уздовж турецького узбережжя. За оцінками, корабель може перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.

Інше аналогічне судно за останні два тижні також вантажило зерно в Севастополі, зазначає CNN.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 4 травня повідомлялося, що російське судно "Матрос Позинич" завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тисяч тонн зерна і спробувало продати його Єгипту, але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію.
  • 10 травня у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що вкрадене з України зерно вже у Середземному морі. Найімовірніша країна призначення вантажу – Сирія.
  • 12 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що сприяння Росії у продажу чи купівля у неї вкраденого в Україні зерна означає співучасть у її злочині. За словами Кулеби, у міжнародних ЗМІ з'явилася інформація про прибуття в Сирію російського судна з украденим українським зерном.
  • Російські окупанти крадуть та вивозять зерно на тимчасово окупованих територіях України.

Теми: РосіяСиріяторгівляокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Росія
Губернатор заявив про "неопізнаний об'єкт" над російським Псковом
Затриманий у Швеції шпигун допомагав з експортом підсанкційних товарів до РФ
Послів РФ і Білорусі знову запросять на вручення Нобелівської премії в Стокгольмі
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: