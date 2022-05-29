Судно РФ знову привезло до Сирії вкрадене з України зерно – CNN
Російське судно "Матрос Позинич" прибуло до Сирії з черговим вантажем зерна, ймовірно вкраденого з України.
Джерело: CNN із посиланням на супутникові знімки Maxar Technologies
Деталі: Нові зображення, надані Maxar Technologies, показують суховантажне судно "Матрос Позинич" в Латакії (Сирія) 27 травня.
CNN зазначає, що це вже другий рейс за чотири тижні.
"Матрос Позинич" - одне з трьох суден, які вантажили зерно в кримському порту Севастополь з моменту вторгнення Росії в Україну. Востаннє його бачили у Севастополі 19 травня, а потім відстежили його проходження через протоку Босфор та на південь уздовж турецького узбережжя. За оцінками, корабель може перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.
Інше аналогічне судно за останні два тижні також вантажило зерно в Севастополі, зазначає CNN.
Передісторія:
- 4 травня повідомлялося, що російське судно "Матрос Позинич" завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тисяч тонн зерна і спробувало продати його Єгипту, але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію.
- 10 травня у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що вкрадене з України зерно вже у Середземному морі. Найімовірніша країна призначення вантажу – Сирія.
- 12 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що сприяння Росії у продажу чи купівля у неї вкраденого в Україні зерна означає співучасть у її злочині. За словами Кулеби, у міжнародних ЗМІ з'явилася інформація про прибуття в Сирію російського судна з украденим українським зерном.
- Російські окупанти крадуть та вивозять зерно на тимчасово окупованих територіях України.