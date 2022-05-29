Судно РФ знову привезло до Сирії вкрадене з України зерно – CNN

Російське судно "Матрос Позинич" прибуло до Сирії з черговим вантажем зерна, ймовірно вкраденого з України.

Джерело: CNN із посиланням на супутникові знімки Maxar Technologies

Деталі: Нові зображення, надані Maxar Technologies, показують суховантажне судно "Матрос Позинич" в Латакії (Сирія) 27 травня.

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CNN зазначає, що це вже другий рейс за чотири тижні.

"Матрос Позинич" - одне з трьох суден, які вантажили зерно в кримському порту Севастополь з моменту вторгнення Росії в Україну. Востаннє його бачили у Севастополі 19 травня, а потім відстежили його проходження через протоку Босфор та на південь уздовж турецького узбережжя. За оцінками, корабель може перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.

Інше аналогічне судно за останні два тижні також вантажило зерно в Севастополі, зазначає CNN.

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