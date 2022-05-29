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Судно РФ снова привезло в Сирию украденное из Украины зерно – CNN

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 20:22
Судно РФ снова привезло в Сирию украденное из Украины зерно – CNN
судно «Матрос Позынич», иллюстративное фото vesselfinder.com

Российское судно "Матрос Позынич" прибыло в Сирию с очередным грузом зерна, предположительно украденного из Украины.

Источник: CNN со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies

Детали: Новые изображения, предоставленные Maxar Technologies, показывают сухогруз "Матрос Позынич" в Латакии (Сирия) 27 мая.

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CNN отмечает, что это уже второй рейс за четыре недели.

"Матрос Позынич" - одно из трех судов, грузивших зерно в крымском порту Севастополь с момента вторжения России в Украину. В последний раз его видели в Севастополе 19 мая, а затем отследили его прохождение через пролив Босфор и на юг вдоль турецкого побережья. По оценкам, корабль может перевозить около 30 000 тонн зерна.

Другое аналогичное судно в последние две недели также грузило зерно в Севастополе, отмечает CNN.

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Предыстория:

  • 4 мая сообщалось, что российское судно "Матрос Позынич" погрузило во временно оккупированном Крыму 27 тысяч тонн зерна и попыталось продать его Египту, но после отказа изменило направление на Ливан и Сирию.
  • 10 мая в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что украденное из Украины зерно уже в Средиземном море. Наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия.
  • 12 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что содействие России в продаже или покупка у неё украденного в Украине зерна означает соучастие в её преступлении. По словам Кулебы, в международных СМИ появилась информация о прибытии в Сирию российского судна с украденным украинским зерном.
  • Российские оккупанты воруют и вывозят зерно на временно оккупированных территориях Украины.

Темы: РосcияСирияторговляоккупация
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