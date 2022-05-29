Судно РФ снова привезло в Сирию украденное из Украины зерно – CNN

Российское судно "Матрос Позынич" прибыло в Сирию с очередным грузом зерна, предположительно украденного из Украины.

Источник: CNN со ссылкой на спутниковые снимки Maxar Technologies

Детали: Новые изображения, предоставленные Maxar Technologies, показывают сухогруз "Матрос Позынич" в Латакии (Сирия) 27 мая.

CNN отмечает, что это уже второй рейс за четыре недели.

"Матрос Позынич" - одно из трех судов, грузивших зерно в крымском порту Севастополь с момента вторжения России в Украину. В последний раз его видели в Севастополе 19 мая, а затем отследили его прохождение через пролив Босфор и на юг вдоль турецкого побережья. По оценкам, корабль может перевозить около 30 000 тонн зерна.

Другое аналогичное судно в последние две недели также грузило зерно в Севастополе, отмечает CNN.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ