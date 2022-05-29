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Донеччина: окупанти за день вбили 3 і поранили 4 цивільних

Катерина ТищенкоНеділя, 29 травня 2022, 20:30
Донеччина: окупанти за день вбили 3 і поранили 4 цивільних
графіка з Telegram Кириленка

У неділю внаслідок військових дій РФ на Донеччині загинули 3 мирних мешканців, 4 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 29 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Соледарі.

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Ще четверо людей в області дістали поранення".

Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійна
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