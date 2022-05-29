Донеччина: окупанти за день вбили 3 і поранили 4 цивільних
Неділя, 29 травня 2022, 20:30
У неділю внаслідок військових дій РФ на Донеччині загинули 3 мирних мешканців, 4 дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "За 29 травня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Соледарі.
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Ще четверо людей в області дістали поранення".
Деталі: Кириленко нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.