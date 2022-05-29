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Донецкая область: оккупанты за день убили 3 и ранили 4 гражданских

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 20:30
графика из Telegram Кириленко

В воскресенье в результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, 4 получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "За 29 мая россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Авдеевке и 1 в Соледаре.

Еще четыре человека в области получили ранения".

Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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Темы: Донецкая областьвойна
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