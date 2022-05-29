Донецкая область: оккупанты за день убили 3 и ранили 4 гражданских
Воскресенье, 29 мая 2022, 20:30
В воскресенье в результате военных действий РФ в Донецкой области погибли 3 мирных жителя, 4 получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram
Дословно: "За 29 мая россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: 2 в Авдеевке и 1 в Соледаре.
Еще четыре человека в области получили ранения".
Детали: Кириленко напомнил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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