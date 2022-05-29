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ЄС знову не домовився щодо нових санкцій проти РФ – ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 29 травня 2022, 20:43

Черговий раунд консультацій щодо шостого пакету санкцій проти РФ виявився невдалим. Нові консультації відбудуться зранку 30 травня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у twitter пише кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Він додає, що мова йде не лише про ембарго на російську нафту."Є також країни, які не погоджуються із пропозицією щодо заборони громадянам РФ купувати нерухомість у ЄС",- пише він.

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Що стосується нафтових санкцій, то і тут нема консенсусу. Джозвяк також вказує, що "Угорщина вимагає додаткових виключень".

Нагадаємо, у неділю стало відомо, що Єврокомісія спробує запропонувати компромісний варіант - заборонити морську нафту з Росії, одночасно відкладаючи обмеження на імпорт з ключового нафтопроводу.

Така пропозиція мала дати дасть більше часу Угорщині, яка виступає проти ембарго, на пошук технічного рішення, яке задовольняє її потреби в енергії. Це також вирішить проблеми інших країн, які не мають виходу до моря, зокрема Словаччини та Чехії.

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Згідно з переглянутим проєктом, Болгарія отримає перехідний період до червня або грудня 2024 року, а Хорватія може отримати звільнення від імпорту вакуумного газойлю. Єврокомісія також запропонувала обмежити реекспорт російської нафти, яка постачається нафтопроводом в інші країни-члени або треті країни.

Теми: ЄСсанкціїРосія
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