ЕС снова не договорился о новых санкциях против РФ – СМИ

Очередной раунд консультаций по шестому пакету санкций против РФ оказался неудачным. Новые консультации пройдут утром 30 мая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в twitter пишет корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

Он добавляет, что речь идет не только об эмбарго на российскую нефть. "Есть также страны, которые не согласны с предложением по запрету гражданам РФ покупать недвижимость у ЕС",- пишет он.

Что касается нефтяных санкций, то и здесь нет консенсуса. Джозвяк также указывает, что "Венгрия требует дополнительных исключений".

Напомним, в воскресенье стало известно, что Еврокомиссия попытается предложить компромиссный вариант – запретить морскую нефть из России, одновременно откладывая ограничения на импорт из ключевого нефтепровода.

Такое предложение должно было дать больше времени Венгрии, выступающей против эмбарго, на поиск технического решения, удовлетворяющего ее потребности в энергии. Это также решит проблемы других стран, не имеющих выхода к морю, в частности, Словакии и Чехии.

Согласно пересмотренному проекту, Болгария получит переходный период до июня или декабря 2024, а Хорватия может получить освобождение от импорта вакуумного газойля. Еврокомиссия также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по нефтепроводу в другие страны-члены или третьи страны.