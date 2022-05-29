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Глава МЗС Латвії потролив політиків, що телефонують Путіну

"Європейська правда"Неділя, 29 травня 2022, 20:41

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс натякнув, що ті політики, що часто телефонують Владіміру Путіну, просто "забули гордість".

Як повідомляє "Європейська правда", це слідує із поста, розміщеного ним у Twitter.

"На злобу дня",- пише він російською мовою, після чого публікує в оригіналі уривок вірша радянського поета Роберта Рождественського:

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"Подзвони мені подзвони,

Зателефонуй мені, заради Бога.

Через час протягни

ВІДЕО ДНЯ

Голос тихий і глибокий.

Зірки тануть над Москвою.

Може, я забула гордість.

Як я хочу чути голос,

Як я хочу чути голос,

Довгоочікуваний голос твій".

Нагадаємо, напередодні стало відомо про телефонну розмову, яку провели із Путіним президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Обох політиків часто критикують за часті розмови із Путіним та недостатню підтримку України. 

Теми: ЛатвіяПутін
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