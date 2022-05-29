Глава МЗС Латвії потролив політиків, що телефонують Путіну

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс натякнув, що ті політики, що часто телефонують Владіміру Путіну, просто "забули гордість".

Як повідомляє "Європейська правда", це слідує із поста, розміщеного ним у Twitter.

"На злобу дня",- пише він російською мовою, після чого публікує в оригіналі уривок вірша радянського поета Роберта Рождественського:

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"Подзвони мені подзвони,

Зателефонуй мені, заради Бога.

Через час протягни

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Голос тихий і глибокий.

Зірки тануть над Москвою.

Може, я забула гордість.

Як я хочу чути голос,

Як я хочу чути голос,

Довгоочікуваний голос твій".

Нагадаємо, напередодні стало відомо про телефонну розмову, яку провели із Путіним президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Обох політиків часто критикують за часті розмови із Путіним та недостатню підтримку України.