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Глава МИД Латвии потролил звонящих Путину политиков

"Европейская правда"Воскресенье, 29 мая 2022, 20:41

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс намекнул, что часто звонящие Владимиру Путину политики "забыли гордость".

Как сообщает "Европейская правда", это следует с поста, размещенного им в Twitter.

"На злобу дня",- пишет он на русском языке, после чего публикует в оригинале отрывок стихотворения советского поэта Роберта Рождественского:

"Позвони мне, позвони,

Позвони мне, ради Бога.

Через время протяни

Голос тихий и глубокий.

ВИДЕО ДНЯ

Звезды тают над Москвой.

Может, я забыла гордость.

Как хочу я слышать голос,

Как хочу я слышать голос,

Долгожданный голос твой"

Напомним, накануне стало известно о телефонном разговоре, который провели с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Оба политика часто критикуются за частые разговоры с Путиным и недостаточную поддержку Украины.

Темы: ЛатвияПутин
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