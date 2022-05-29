Глава МИД Латвии потролил звонящих Путину политиков

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс намекнул, что часто звонящие Владимиру Путину политики "забыли гордость".

Как сообщает "Европейская правда", это следует с поста, размещенного им в Twitter.

"На злобу дня",- пишет он на русском языке, после чего публикует в оригинале отрывок стихотворения советского поэта Роберта Рождественского:

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"Позвони мне, позвони,

Позвони мне, ради Бога.

Через время протяни

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Голос тихий и глубокий.

Звезды тают над Москвой.

Может, я забыла гордость.

Как хочу я слышать голос,

Как хочу я слышать голос,

Долгожданный голос твой"

Напомним, накануне стало известно о телефонном разговоре, который провели с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Оба политика часто критикуются за частые разговоры с Путиным и недостаточную поддержку Украины.