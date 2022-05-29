Глава МИД Латвии потролил звонящих Путину политиков
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс намекнул, что часто звонящие Владимиру Путину политики "забыли гордость".
Как сообщает "Европейская правда", это следует с поста, размещенного им в Twitter.
"На злобу дня",- пишет он на русском языке, после чего публикует в оригинале отрывок стихотворения советского поэта Роберта Рождественского:
"Позвони мне, позвони,
Позвони мне, ради Бога.
Через время протяни
Голос тихий и глубокий.
Звезды тают над Москвой.
Может, я забыла гордость.
Как хочу я слышать голос,
Как хочу я слышать голос,
Долгожданный голос твой"
Напомним, накануне стало известно о телефонном разговоре, который провели с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Оба политика часто критикуются за частые разговоры с Путиным и недостаточную поддержку Украины.