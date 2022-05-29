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Лавров назвав "безумовний пріоритет" Росії у війні проти України

Катерина ТищенкоНеділя, 29 травня 2022, 22:54
Лавров назвав безумовний пріоритет Росії у війні проти України
Сергій Лавров, фото AFP via Getty Images

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що захоплення Донецької та Луганської областей є безумовним пріоритетом війни в Україні, а мешканці решти окупованих українських територій мають самі "вирішити своє майбутнє".

Джерело: Лавров в інтерв'ю французькому телеканалу TF1, пишуть РИА Новости і ТАСС

Пряма мова: "Звільнення Донецької та Луганської областей, визнаних Російською Федерацією як незалежні держави, є безумовним пріоритетом".

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Деталі: При цьому, зазначив російський міністр, щодо інших територій України, де відбувається російська "військова операція", "вирішувати своє майбутнє мають мешканці цих районів".

За його словами, у створеному президентом Володимиром Зеленським середовищі нібито існує "заборона російської освіти, ЗМІ, культури, використання російської мови у побуті". На противагу цьому, в "іншому" середовищі жителі окупованих Росією територій нібито "можуть виховувати своїх дітей так, як хочуть вони, а не Зеленський і його команда".

Лавров також намагається переконати, що тривалі терміни "спецоперації" РФ в Україні зумовлені наказом категорично уникати ударів по цивільній інфраструктурі. При цьому, як відомо, Росія з початку війни постійно руйнує цивільну інфраструктуру України.

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Теми: ЛавровРосіявійнаДонбас
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