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Лавров назвал "безусловный приоритет" России в войне против Украины

Катерина ТищенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 22:54
Сергей Лавров, фото AFP via Getty Images

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что захват Донецкой и Луганской областей является безусловным приоритетом войны в Украине, а жители остальных оккупированных украинских территорий должны будут сами "решить свое будущее".

Источник: Лавров в интервью французскому телеканалу TF1, пишет РИА Новости и ТАСС

Прямая речь: "Освобождение Донецкой и Луганской областей, признанных Российской Федерацией в качестве независимых государств, является безусловным приоритетом".

Детали: При этом, отметил российский министр, в отношении других территорий Украины, где проходит российская "военная операция", "решать свое будущее должны жители этих районов".

По его словам, в созданной президентом Владимиром Зеленским среде якобы существует "запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту". В противовес этому, в "другой" среде жители оккупированных Россией территорий якобы "будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда".

Лавров также пытается убедить, что длительные сроки "спецоперации" РФ в Украине обусловлены приказом категорически избегать ударов по гражданской инфраструктуре. При этом, как известно, Россия с начала войны постоянно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины.

Темы: ЛавровРосcиявойнаДонбасс
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