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МНС Білорусі готують на допомогу армії, незабаром видадуть зброю – міністр

Євген КізіловНеділя, 29 травня 2022, 22:55

Білоруські рятувальники проходять підготовку для дій у "особливих умовах" та найближчими тижнями отримають зброю.

Джерело: міністр з надзвичайних ситуацій Білорусі Вадим Синявський, чиї слова передає видання "Зеркало"

Пряма мова: "Глава держави мені поставив завдання і визначив необхідність підготовки білоруських рятувальників для дій в особливих умовах. Перше - це внутрішні проблеми - проблеми, пов'язані з масовими заворушеннями. Тому в інтересах органів внутрішніх справ ми це завдання вирішуватимемо. У разі збройного конфлікту та агресії щодо нашої країни — на користь Міністерства оборони. Іде підготовка наших підрозділів для роботи у цих напрямках діяльності".

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Деталі: Він додав, що також поставлено завдання озброїти особовий склад табельною зброєю. "До 15 червня ми отримуємо озброєння і фактично будемо готові до виконання завдань, що стоять за призначенням у цьому сегменті роботи МНС", - повідомив Синявський.

Він підкреслив, що ці завдання виконуватимуться виключно у разі виникнення "особливих умов".

Така перепідготовка рятувальників зменшить "недоброзичливцям", як висловився Синявський, кількість можливостей "вкотре випробувати білоруське суспільство на міцність".

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Теми: Білорусьармія
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