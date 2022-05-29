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МЧС Беларуси готовят к помощи армии, скоро выдадут оружие – министр

Евгений КизиловВоскресенье, 29 мая 2022, 22:55

Белорусские спасатели проходят подготовку для действий в "особых условиях" и в ближайшие недели получат оружие.

Источник: министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский, чьи слова передает издание "Зеркало"

Прямая речь: "Глава государства мне поставил задачу и определил необходимость подготовки белорусских спасателей для действий в особых условиях. Первое — это внутренние проблемы — проблемы, связанные с массовыми беспорядками. Поэтому в интересах органов внутренних дел мы эту задачу будем решать. В случае вооруженного конфликта и агрессии в отношении нашей страны — в интересах Министерства обороны. Идет подготовка наших подразделений для работы по этим направлениям деятельности".

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Детали: Он добавил, что также поставлена задача вооружить личный состав табельным оружием. "До 15 июня мы получаем вооружение и фактически будем готовы к выполнению задач, стоящих по предназначению в этом сегменте работы МЧС", — сообщил Синявский.

Он подчеркнул, что эти задачи будут выполняться исключительно при возникновении "особых условий".

Такая переподготовка спасателей уменьшит "недоброжелателям", как выразился Синявский, количество возможностей "испытать в очередной раз белорусское общество на прочность".

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Темы: Беларусьармия
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