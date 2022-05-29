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Повітряні сили України назвали втрати ворога за добу

Валентина РоманенкоНеділя, 29 травня 2022, 23:27
Повітряні сили України назвали втрати ворога за добу

29 травня Збройні сили України знищили п’ять БпЛА, дві крилаті ракети, ротно-тактичну групу та склад боєприпасів ворога.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Пряма мова: "29 травня противник дещо знизив ракетні обстріли та авіаційну активність довкола українських кордонів.

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На Сумщині винищувачі Повітряних сил Збройних сил України ліквідували два ворожі БпЛА, ще три безпілотники знищили підрозділи Сухопутних військ угруповання Об’єднаних сил.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил на Східному напрямку знищили дві крилаті ракети.

А ударна авіація Повітряних сил завдає повітряного удару по окупаційних військах в районі населеного пункту Довгеньке. Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24М знищують ротно-тактичну групу, склад боєприпасів, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу рашистів".

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Теми: війна
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