Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы Украины назвали потери врага за сутки

Валентина РоманенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 23:27
Воздушные силы Украины назвали потери врага за сутки

29 мая Вооруженные силы Украины уничтожили пять БПЛА, две крылатые ракеты, ротно-тактическую группу и склад боеприпасов врага.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "29 мая противник несколько снизил ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ.

Реклама:

В Сумской области истребители Воздушных сил Вооруженных сил Украины ликвидировали два вражеских БпЛА, еще три беспилотника уничтожили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил на Восточном направлении уничтожили две крылатые ракеты.

А ударная авиация Воздушных сил наносит воздушный удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Довгеньке. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожают ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопление боевой бронированной техники и живую силу рашистов".

ВИДЕО ДНЯ

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
война
Защитники на Таврическом направлении уничтожили еще 76 оккупантов и ранили 170 – Тарнавский
Пилот Кузьминов, который перевез в Украину Ми-8, призывает россиян следовать его примеру
В Курской области заявили об атаке беспилотников: начался пожар
Последние новости
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
21:10
Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев
20:41
ОПК развивается, когда-то Украина сможет быть одним из сильнейших членов НАТО − Зеленский
20:32
фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший
Все новости...
Реклама: