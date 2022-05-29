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Воздушные силы Украины назвали потери врага за сутки

Валентина РоманенкоВоскресенье, 29 мая 2022, 23:27

29 мая Вооруженные силы Украины уничтожили пять БПЛА, две крылатые ракеты, ротно-тактическую группу и склад боеприпасов врага.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Прямая речь: "29 мая противник несколько снизил ракетные обстрелы и авиационную активность вокруг украинских границ.

В Сумской области истребители Воздушных сил Вооруженных сил Украины ликвидировали два вражеских БпЛА, еще три беспилотника уничтожили подразделения Сухопутных войск группировки Объединенных сил.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил на Восточном направлении уничтожили две крылатые ракеты.

А ударная авиация Воздушных сил наносит воздушный удар по оккупационным войскам в районе населенного пункта Довгеньке. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожают ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопление боевой бронированной техники и живую силу рашистов".

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