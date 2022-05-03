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Джонсон виступить перед Верховною Радою

Ольга Глущенко Вівторок, 3 травня 2022, 00:58
Джонсон виступить перед Верховною Радою
Борис Джонсон, фото Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон віртуально виступить у вівторок, 3 травня, перед Верховною Радою, вітаючи боротьбу України проти російської тиранії.

Джерело: The Guardian

Деталі: Видання наводить цитати Джонсона з майбутньої промови перед українським парламентом.

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Згадуючи про рішучість Великобританії під час Другої світової війни, прем’єр-міністр Британії скаже, що "ми пам’ятаємо наш час найбільшої небезпеки як найкращу годину".

За його словами, хоробрість, яку продемонстрували ті, хто намагався захистити свою країну від російських загарбників, означає, що війна також стане відома як "найкраща година" України.

"Ваші діти та онуки скажуть, що українці навчили світ, що груба сила агресора нічого не важить проти духовної сили народу, який хоче бути вільним", – наводить видання слова Джонсона.

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Промова перед українськими депутатами є своєрідною відповіддю президенту Володимиру Зеленському, який виступив з історичною промовою в Палаті громад у березні.

Джонсон стане першим світовим лідером, який виступить перед Верховною Радою з початку війни Росії в Україні.

Що передувало: Прем’єр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва у квітні з візитом і провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Теми: Борис ДжонсонВелика БританіяВерховна Радавійна
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