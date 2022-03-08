Зеленський у британському парламенті цитував Черчилля, а депутати аплодували стоячи 

Президент Володимир Зеленський через відео-зв’язок виступив із промовою перед Палатою громад Великої Британії, процитувавши прем’єр-міністра сера Вінстона Черчиля та рядок із п'єси "Гамлет" британського драматурга Вільяма Шекспіра.

Джерело: трансляція Reuters

Пряма мова Зеленського: "Ми не починали цю війну, і ми не хотіли цієї війни.

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Але ведемо. Тому, що не хочемо втратити те, що в нас є, те, що наше – Україну. Так само, як ви не хотіли втратити свій острів, коли нацисти готувались розпочати битву за ваше велику державу, битву за Британію.

13 дныв нашого захисту. У першу добу о 4 годині ранку нас атакували ракети. Всі прокинулися – дорослі і діти, вся Україна. Із цієї миті ми не спимо – ми всі боремося за нашу країну спільно з нашим військом.

За 13 діб бойових дій більше 50 дітей загинуло. Ці діти могли жити, але окупанти позбавили їх життя.

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Ми країна, яка рятує своїх людей, незважаючи на те, що ми боремося з однією з найбільших армій світу.

"Бути чи не бути?" – ви добре знаєте це шекспірівське питання. 13-ть днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз – вже ні. Очевидно, що – бути. Очевидно, що бути вільними.

Ми не здамося і не програємо! Ми підемо до кінця. Ми будемо боротися на морі, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, хоч би чого нам це коштувало. Ми будемо битися в лісах, полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах...

І я хочу від себе додати: ми будемо битися на териконах, на березі річок Кальміус і Дніпро!"

Деталі: Зеленський розповів британським законодавцям детально, як російські окупанти обстрілювали українські міста з артилерії, ракет та авіації, вбиваючи цивільних та спричиняючи значні руйнування.

Президент також розповів, що російські окупанти обстріляли Бабин Яр у Києві – місце трагедії Голокосту, в якому нацисти під час Другої світової війни знищили десятки тисяч євреїв, ромів та військовополонених. Крім того, Зеленський розповів, що громадяни в місцях активних бойових дій опинилися в оточенні та страждають від нестачі води, їжі та медикаментів, без світла й тепла.

Він закликав Джонсона та його уряд посилювати санкційний тиск на Росію, продовжувати допомогати Україні наданням зброї та намагатися переконати союзників у НАТО щодо закриття неба над Україною

Усі депутати парламенту та гості в ложах майже хвилину аплодували стоячи президенту Зеленському.

Спікер Палати громад Ліндсі Гойл, лідер опозиції Кір Стармер та ще кілька відомих політиків одягнули синьо-жовту стрічку на груди, а прем’єр-міністр Борис Джонсон та члени кабінету міністрів одягнули значки із українським та британським прапорами.

Спікер Палати громад Сполученого Королівства Ліндсі Гойл із синьо-жовтою стрічкою на грудях Фото: getty images

Британський прем'єр Джонсон сказав, що з часів завершення Другої світової війни британським парламентарям не доводилося слухати настільки зворушливу промову від очільників європейської країни. Джонсон сказав, що в ці дні на весь світ гордо звучить фраза "Я – українець!", тому що кожен українець захищає свободу і демократію від зухвалої війни Путіна.

Лідер опозиції Стармер відзначив особисту мужність та хоробрість Зеленського, який не залишив столицю та своїх громадян, хоча знаходиться в зоні досяжності російської артилерії, скупченої довкола Києва. Політик завершив свою промову вигуком "Слава Україні!" українською мовою.

Представники решти партій висловили свою підтримку Україні та закликали всіх відкласти політичні розбіжності, щоби разом працювати над тиском на Росію та допомозі українцям.

У ложі парламенту також сидів посол України в Сполученому Королівстві Вадим Пристайко.

Уперше промову лідера держави слухали в залі Палати громад, тому що зазвичай іноземні лідери виступають у Вестмінстерській залі. Зала Палати громад була переповнена вщент, чого не було давно з початку пандемії COVID-19 у лютому 2020 року.є

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Довідково: Зеленський процитував і доповнив рядок із промови британського прем'єр-міністра сера Вінстона Черчилля, яку він виголосив 8 червня 1940 року перед членами Палати громад. Він хотів підняти бойовий дух на тлі початку активних бомбардувань британських міст літаками Люфтваффе нацистської Німеччини. Її вважають однією з найвідоміших промов політичного лідера в сучасній історії.

Передісторія: