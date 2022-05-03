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Британія надасть Україні військову допомогу ще на £300 мільйонів

Ольга Глущенко Вівторок, 3 травня 2022, 01:58
ФОТО: GETTY IMAGES

У понеділок Велика Британія заявила, що надасть Україні додаткову військову допомогу на 300 мільйонів фунтів стерлінгів (375 мільйонів доларів).

Джерело: Reuters

Деталі: Ця допомога, зокрема, включатиме обладнання для радіоелектронної боротьби і контрбатарейну радарну систему.

Крім того, Британія запропонує Україні прилади нічного бачення, інструменти для блокування супутникової навігації, важкі безпілотники і броньовані автомобілі для цивільних чиновників.

Раніше Британія надала Україні понад 5 тисяч протитанкових ракет і 5 систем протиповітряної оборони, а також інші боєприпаси.

Нагадаємо: Британія закликала союзників відправити в Україну військові літаки.

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон раніше зазначив, що Британія не заперечує, якщо Україна застосувала би надану їй зброю проти цілей на території РФ.

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Міністр збройних сил Джеймс Хіппі перед тим сказав, що для України "цілком легітимно" атакувати цілі в глибокому тилу противника, щоб зривати логістику.

Теми: Велика БританіяУкраїнавійна
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