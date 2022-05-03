Британія надасть Україні військову допомогу ще на £300 мільйонів

У понеділок Велика Британія заявила, що надасть Україні додаткову військову допомогу на 300 мільйонів фунтів стерлінгів (375 мільйонів доларів).

Джерело: Reuters

Деталі: Ця допомога, зокрема, включатиме обладнання для радіоелектронної боротьби і контрбатарейну радарну систему.

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Крім того, Британія запропонує Україні прилади нічного бачення, інструменти для блокування супутникової навігації, важкі безпілотники і броньовані автомобілі для цивільних чиновників.

Раніше Британія надала Україні понад 5 тисяч протитанкових ракет і 5 систем протиповітряної оборони, а також інші боєприпаси.

Нагадаємо: Британія закликала союзників відправити в Україну військові літаки.

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Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон раніше зазначив, що Британія не заперечує, якщо Україна застосувала би надану їй зброю проти цілей на території РФ.

Міністр збройних сил Джеймс Хіппі перед тим сказав, що для України "цілком легітимно" атакувати цілі в глибокому тилу противника, щоб зривати логістику.