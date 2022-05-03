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Росія заявила, що окупанти вивезли з України майже 200 тисяч дітей

Ольга Глущенко Вівторок, 3 травня 2022, 02:23
фото: РНБО

Російське міноборони заявило, що загарбники депортували з України 1,1 млн осіб, включаючи майже 200 тисяч дітей.

Джерело: начальник Національного центру управління обороною РФ Михайло Мізінцев, цитує Интерфакс.ru

Пряма мова: "Протягом минулої доби без участі української влади з небезпечних районів "Донецької та Луганської народних республік", України на територію Російської Федерації евакуйовано 11 550 осіб, у тому числі 1 847 дітей, а всього з початку спеціальної військової операції – вже 1 092 137 осіб, з яких 196 356 – діти".

Деталі: Мізінцев також заявив, що минулої доби від українців нібито надійшло 103 звернення з проханнями про евакуацію на територію Росії, так званих "ДНР" та "ЛНР", а також на окуповані Росією райони Запорізької, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей.

"Загалом у базі даних 2 754 241 таке звернення з 2 133 населених пунктів України", – сказав Мізінцев.

Нагадаємо:Наприкінці березня повідомлялося, що російські загарбники вивезли з Маріуполя в лікарню окупованого Донецька дітей без батьків.

Центр протидії дезінформації при РНБО України попередив про те, що Росія для пропагандистських цілей взялася використовувати українських дітей, депортованих з тимчасово загарбаних Москвою територій.

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Теми: Росіявійнадіти
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