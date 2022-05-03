Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Південь: ЗСУ знищили 122 російських загарбники

Ольга Глущенко Вівторок, 3 травня 2022, 02:51
український військовий, фото: ОК Південь

Захисники південних рубежів України повідомляють про знищених 122 загарбники за минулу добу і зірвану спробу диверсійно-розвідувальної групи захопити спостережний пост українських військових.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Протягом доби, ворог, закріпившись на оборонних позиціях, активних дій на Херсонщині й Миколаївщині не вів.

Однак, Миколаїв і наближені райони були обстріляні реактивними системами залпового вогню. Знов ворог гатив по об’єктах промисловості. На щастя, без жертв.

На Херсонщині спроба ворожої диверсійно-розвідувальної групи захопити наш спостережний пост була подавлена мінометним вогнем і зірвана.

Натомість нашими ракетно-артилерійськими підрозділами було влучно виконано понад сотню вогневих завдань.

Як наслідок, загальні втрати ворога за добу складають 122 рашисти".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: ОК "Південь" повідомляє, що до підбитих на світанку двох десантно-штурмових катерів, додано ще кілька одиниць броньованої та автомобільної техніки й ударний безпілотник-розвідник типу "Форпост", який намагався з моря зайти на Одесу.

"Влучною роботою протиповітряної оборони він знищений", – ідеться в повідомленні.

Двічі вдаривши сьогодні по Одещині ракетами, ворог продовжив руйнування мосту через Дністровський лиман, влучивши крилатими ракетами "Яхонт".

А з окупованого Криму ракетою "Онікс", випущеною з комплексу "Бастіон", зруйнував житловий будинок в самій Одесі. 15-річна дитина загинула, ще одну неповнолітню із пораненням доставили в лікарню.

Корабельне угруповання чорноморського флоту загарбників продовжує маневрування в північно-західній частині моря та зберігає загрозу нанесення ракетних ударів на високому рівні.

"Подовжена комендантська година в Одесі триває. Завдяки вжитим заходам, в тому числі й ефективній контрдиверсійній роботі 8 річниця трагічних подій 2 травня 2014 року минулась без провокацій та грубих порушень громадського порядку", – повідомляють в ОК "Південь".

Теми: Збройні силивійна
Головне сьогодні

відеоВійськові показали нові удари "Байрактарів" по Зміїному

Бункери "Азовсталі" здатні витримати пряме влучання ядерної бомби – гендиректор заводу

Будапешт назвав фейком заяву Данілова про те, що Путін попередив Угорщину про війну

фото, відеоБільше 150 маріупольців із "Азовсталі" прибули до Запоріжжя

ВР остаточно заборонила діяльність проросійських партій

"Україна переможе": Джонсон у Верховній раді оголосив новий пакет військової допомоги

Усі новини...
Збройні сили
Росія перекинула з Воронезької області в Україну 17 танків і 60 БМП – зведення
Окупанти наступають біля Ізюма, Рубіжного й Попасної і на Херсонщині – Генштаб
Добрий ранок: ЗСУ знищили два російські катери біля Зміїного
Останні новини
20:37
У Львові лунають вибухи
20:35
Лідер німецької опозиції зустрівся у Києві з Зеленським
20:30
фото, оновленоВ Авдіївці внаслідок атаки РФ загинули мирні люди, є поранені
20:22
Уряд виділив ще 500 мільйонів на закупівлю ліків і медобладнання
20:22
Один із мобільних операторів відновив зв’язок на 70% території Херсонщини
20:15
фотоВтратила батька та отримала поранення: історія порятунку 12-річної Кіри з Маріуполя
20:14
фотоОдин з головних пропагандистів Кремля приїхав до Маріуполя
20:05
Понад 90 тисяч українських дітей прийняли до шкіл у Німеччині
20:04
В Ірпені закінчили роботу слідчі, знайдено нових жертв російських військових
19:50
Ізраїль планує постачати Україні озброєння – ЗМІ
Усі новини...