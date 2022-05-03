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9 травня Путін може офіційно оголосити війну Україні – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 3 травня 2022, 03:40
Путін, фото: Getty Images

Президент Росії Владімір Путін замість так званої "спеціальної військової операції" 9 травня може оголосити війну в Україні.

Джерело: CNN із посиланням на чиновників США та Заходу

Деталі: Як пише видання, 9 травня (відомий як день перемоги) Путін, використовуючи пропагандистську цінність цього дня, захоче оголосити або про якесь військове досягнення в Україні, або про посилення ескалації бойових дій, або ж про одне і друге разом.

Чиновники розглядають сценарій, за яким Путін офіційно оголошує війну Україні 9 травня.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Воллес припускав, що Путін може оголосити війну 1 травня.

За іншими припущеннями, 9 травня Росія може використати для оголошення анексії так званих "ДНР" і "ЛНР", повного контролю над Маріуполем і посилення наступу на Одесу.

Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив у понеділок, що США мають "достовірні" повідомлення розвідки про те, що Росія спробує анексувати Луганськ і Донецьк "десь у середині травня".

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Є також ознаки того, що Росія може планувати проголосити "народну республіку" у місті Херсон.

Прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс заявив у понеділок, що є "поважні підстави вважати, що росіяни зроблять все можливе, щоб використати" 9 травня в цілях пропаганди.

"Ми бачили, як росіяни дійсно подвоюють свої пропагандистські зусилля, ймовірно, майже напевно, щоб відволіктися від своїх тактичних і стратегічних невдач на полі бою в Україні", - сказав Прайс на брифінгу в Держдепартаменті.

Прайс додав, що є " припущення про те, що Росія може офіційно оголосити війну" 9 травня, і сказав: "Це було б великою іронією, якби Москва використала нагоду "дня перемоги" для оголошення війни.

Це дозволило б РФ збільшити кількість призовників, чого вона не може зробити зараз.

Таким чином вони (росіяни – ред.) показали б світові, що їхні військові зусилля провалюються, що вони заплутуються у своїй військовій кампанії та військових цілях".

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Теми: ПутінРосіявійна
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