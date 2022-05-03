Росія спрямувала інтернет-трафік на окупованій Херсонщині через свої сервери
Росія перенаправила інтернет-трафік в окупованій Херсонській області через свою комунікаційну інфраструктуру.
Джерело: повідомлення компанії NetBlocks, Reuters
Деталі: Лондонська компанія NetBlocks повідомила, що зафіксувала майже повне відключення інтернету в Херсонській області в суботу різних українських провайдерів.
З’єднання було відновлене через кілька годин, але показники свідчили, що трафік тепер рухається через Росію.
З'єднання у мережі йде через російську, а не українську інтернет інфраструктуру, тому, вірогідно, підпадає під дію російських регуляцій, стеження та цензури
"З’єднання в мережі було маршрутизоване через російську, а не українську телекомунікаційну інфраструктуру, отже, ймовірно, підпадає під дію регуляцій, стеження та цензури", – йдеться на сайті NetBlocks.
З точки зору Міноборони Великобританії, дії Росії в регіоні "ймовірно, свідчать про намір Росії здійснювати сильний політичний та економічний вплив на Херсон протягом тривалого періоду".
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що окупанти відключили зв’язок та інтернет в Херсонській та частині Запорізької областей.
- Згодом українська влада заявила, що працює над відновленням мобільного зв’язку та інтернету у Херсонській та Запорізькій областях.