Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія спрямувала інтернет-трафік на окупованій Херсонщині через свої сервери

Ольга Глущенко Вівторок, 3 травня 2022, 04:15
Росія спрямувала інтернет-трафік на окупованій Херсонщині через свої сервери
фото: Getty Images

Росія перенаправила інтернет-трафік в окупованій Херсонській області через свою комунікаційну інфраструктуру.

Джерело: повідомлення компанії NetBlocks, Reuters

Деталі: Лондонська компанія NetBlocks повідомила, що зафіксувала майже повне відключення інтернету в Херсонській області в суботу різних українських провайдерів.

Реклама:

З’єднання було відновлене через кілька годин, але показники свідчили, що трафік тепер рухається через Росію.

З'єднання у мережі йде через російську, а не українську інтернет інфраструктуру, тому, вірогідно, підпадає під дію російських регуляцій, стеження та цензури

"З’єднання в мережі було маршрутизоване через російську, а не українську телекомунікаційну інфраструктуру, отже, ймовірно, підпадає під дію регуляцій, стеження та цензури", – йдеться на сайті NetBlocks.

ВІДЕО ДНЯ

З точки зору Міноборони Великобританії, дії Росії в регіоні "ймовірно, свідчать про намір Росії здійснювати сильний політичний та економічний вплив на Херсон протягом тривалого періоду".

Передісторія:

Теми: мобільний зв'язокХерсонська областьінтернетРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
мобільний зв'язок
Найбільше сіл з лише одним мобільним оператором обслуговує "Київстар"
Що буде з національним роумінгом та як готують зв'язок до зими – Мінцифри
Мобільні оператори будуть ставити номери загиблих чи зниклих бійців у резерв на 2 роки
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: