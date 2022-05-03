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Нема ознак військової допомоги Росії з боку третіх країн – Пентагон

Ольга Глущенко Вівторок, 3 травня 2022, 07:43
Нема ознак військової допомоги Росії з боку третіх країн – Пентагон
Джон Кірбі, фото: Getty Images

Міноборони США наразі не спостерігає ознак того, що треті країни, у тім числі Китай, постачають зброю Росії, яка воює проти України.

Джерело: речник оборонного відомства Джон Кірбі під час брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Знаєте, я не бачив жодних ознак того, що вони отримали зовнішню допомогу від третьої країни...

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Вони зібрали дуже багато власної бойової сили біля кордонів України до 24 лютого.

Понад 120 батальйонних тактичних груп – велика частина своїх військово-повітряних та інших сил".

"Я зовсім не припускаю, що вони не зазнали втрат; вони, безперечно, зазнали. Але вони все ще мають частину своєї бойової потужності. Отже, їм ще є на що розраховувати для поповнення.

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Я просто не бачив жодних ознак того, що вони намагаються залучити зовнішні джерела з інших урядів чи інших країн".

Деталі: Також Кірбі уточнив, що, оскільки російські війська зосереджені зараз на меншій географічній території, у них все ще залишається багато згаданої бойової сили.

Окремо офіційний представник Пентагону згадав про те, що ознак підтримки Кремля не зафіксовано і з боку Китаю.

Теми: СШАРосіявійна
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