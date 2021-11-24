Росія стягує до кордону України війська в "кількості, що насторожує" – CIT

Міжнародна група журналістів Conflict Intelligence Team оприлюднила власне розслідування про загрозливе скупчення Росією військ та техніки поблизу кордонів з Україною.

Джерело: розслідування на сайті CIT

Дослівно: "Варто зауважити, що крім військ до кордонів України, видається, завозять і техніку, до того ж, у кількості, що насторожує, і яку лише з натяжкою можна спробувати пояснити процесом переозброєння наявних частин.

До моменту написання попереднього матеріалу (2 листопада - ред.) єдиним новим з'єднанням, чию присутність ми зауважили біля кордонів з Україною, була 4-та танкова дивізія. Тепер же до неї додалися щонайменше інші формування 1-ої танкової армії, а також окремі частини 49-ої і 58-ої армій Південного військового округу. Все це свідчить про скупчення сил приблизно в масштабах цьогорічної весни.

У будь-якому разі ми згодні з оцінками розвідувальних органів, що готовність (Росії – ред.) до можливої операції на підконтрольній українській владі території будет досягнута не раніше початку наступного року".

Деталі: Журналісти оприлюднили фото, відео та документи, які свідчать про транспортування військової техніки до полігонів поблизу східних кордонів України та до окупованого Криму.

Зокрема, з’явилися два відео, на яких видно транспортування ешелонів з БМП-3 та БТР-82 до с. Валуйки в Бєлґородській області (23 км від кордону з Україною).

CIT віднайшли відео з TikTok, опубліковане 11 листопада, на якому видно завантаження 34-ої окремої мотострілецької бригади та 42-ої гвардійської мотострілецької дивізії в Ставропіллі. Також на відео зауважили ешелон з танками Т-72Б3, який зафільмували на ще одному відео в TikTok.

Водночас, команда журналістів зауважує, що темпи перекидання військ повільніші, ніж у квітні цього року. Проте якщо наявна передислокація та укомплектування військових частин збережуться, то в січні загальна кількість особового складу та техніки російської армії перевищить квітневі показники.

Найбільш показове розміщення військової техніки журналісти зафіксували на полігоні "Погоново" у Воронезькій області.

Довідково: Conflict Intelligence Team (СІТ) об’єднує незалежних журналістів та дослідників, які займаються відстеженням та моніторингом сучасних воєнних конфліктів. Навесні 2021 року вони також публікували звіти про концентрацію російських військ біля українських кордонів.

СІТ також співпрацює з Bellingcat у розслідуванні знищення 17 липня 2014 року малайзійського пасажирського літака "Boeing" бойовиками, підтримуваними Росією

Передісторія: