Китай спростував інформацію про надання військової допомоги РФ

Посол Китаю в США Цинь Ган заявив, що Китай не надає Росії військову допомогу, а закликає до припинення вогню та дипломатичних переговорів.

Джерело: Ган в ефірі CBS

Пряма мова: Є дезінформація про те, що Китай надає військову допомогу Росії. Ми спростовуємо це...

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Ми вже ясно дали зрозуміти, що, знаєте, національний суверенітет та територіальна цілісність усіх країн, включаючи Україну, мають шануватися та захищатися...

Китай є частиною вирішення, а не частиною проблеми".

Деталі: При цьому Ган повідомив, що на другий день війни Сі Цзіньпін просив президента РФ Володимира Путіна подумати про продовження мирних переговорів з Україною.

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За його словами, Китай не займається постачанням зброї та боєприпасів будь-якій зі сторін, відправляючи лише продукти харчування, медикаменти, спальні мішки та дитяче харчування.

Також Ган зазначив, що між Москвою та Пекіном зараз нормальна фінансова, торговельно-економічна та енергетична співпраця.

За його словами, Росію і Китай пов'язує більше 4000 км спільного кордону, тому КНР не хоче псувати дружні та сусідні стосунки з РФ.

Посол також не зміг назвати вторгнення Росії в Україну "вторгненням". За його словами, потрібно шукати дипломатичні рішення.

При цьому Ган не відповів на питання, як би реагував Китай, якби на кордон із цією країною Росія стягнула 150 тисяч військових.

Китайські ЗМІ пишуть про прагнення керівництва держави заблокувати дискусії про вторгнення РФ до Україні у порядку денному G20, включно з самітом групи, який запланований на осінь.

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