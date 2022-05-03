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Гайдай: Окупанти хочуть влаштувати голодомор на Луганщині – знищили елеватор у Рубіжному

Ірина БалачукВівторок, 3 травня 2022, 11:15
Гайдай: Окупанти хочуть влаштувати голодомор на Луганщині – знищили елеватор у Рубіжному
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупанти мають на меті влаштувати голодомор – у Рубіжному знищили сучасний елеваторний комплекс.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Мета – Голодомор. Окупанти розбомбили літаками елеватор у Рубіжному. Супутникові знімки від компанії "Planet Lab" свідчать про те, що на територію ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий 2020 року елеваторний комплекс повністю знищено".

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Деталі: Голова ОВА нагадав, що на підприємстві працювала лабораторія з найсучаснішим обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, а також зерносушарка потужністю 1500 тон на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник.

Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тисяч тонн зерна. 

 
Фото з Telegram гайдая

Гайдай також нагадав, що в окупованих містах були зафіксовані випадки вивозу українського зерна в Росію. А раніше загарбники знищили всі продуктові склади в Сєвєродонецьку.

Передісторія: 

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  • 1 травня російські ракети у Синельниківському районі зруйнували склади агропідприємств: один пустий, інший з зерном.
  • 2 травня російські війська знову завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області, поціливши у склад із зерном.

Теми: Луганська областьвійнаголодомор
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