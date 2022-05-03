Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Гайдай: Окупанти хочуть влаштувати голодомор на Луганщині – знищили елеватор у Рубіжному

Ірина БалачукВівторок, 3 травня 2022, 11:15
ФОТО З TELEGRAM ГАЙДАЯ

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупанти мають на меті влаштувати голодомор – у Рубіжному знищили сучасний елеваторний комплекс.

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Мета – Голодомор. Окупанти розбомбили літаками елеватор у Рубіжному. Супутникові знімки від компанії "Planet Lab" свідчать про те, що на територію ТОВ "Голден АГРО" у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий 2020 року елеваторний комплекс повністю знищено".

Деталі: Голова ОВА нагадав, що на підприємстві працювала лабораторія з найсучаснішим обладнанням, включаючи експрес-аналізатор, який забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, а також зерносушарка потужністю 1500 тон на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник.

Елеваторний комплекс міг зберігати 30 тисяч тонн зерна. 

 
Фото з Telegram гайдая

Гайдай також нагадав, що в окупованих містах були зафіксовані випадки вивозу українського зерна в Росію. А раніше загарбники знищили всі продуктові склади в Сєвєродонецьку.

Передісторія: 

  • 1 травня російські ракети у Синельниківському районі зруйнували склади агропідприємств: один пустий, інший з зерном.
  • 2 травня російські війська знову завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області, поціливши у склад із зерном.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійнаголодомор
Головне сьогодні

Путін відмовляється від "денацифікації", бо росіяни не розуміють, що це – дослідники

Десвіфтизація Сбербанку і нафтове ембарго: ЄС представив шостий пакет санкцій

фото, відеоВ окупованій Макіївці горить нафтобаза

У страшній ДТП на Рівненщині загинули 26 осіб – поліція

Росія почала використовувати протикорабельні ракети по наземних цілях: чому це відбувається

ЄС представив проєкт нафтового ембарго проти РФ з винятком для двох країн – ЗМІ

Усі новини...
Луганська область
Сєверодонецьк за добу витримав вісім артилерійських обстрілів росіян – голова ОВА
Росіяни знищили відому гімназію на Луганщині, яка витримала дві світових війни
Важка доба на Луганщині: через обстріли загинули троє людей, поранено дитину
Останні новини
11:19
В обладміністрації розповіли про травми потерпілих від обстрілу Львівщини
11:09
Мінна небезпека на околицях Києва й на Виноградарі зберігається 
11:06
фото У Бєлгороді встановили пам'ятник "бабусі із червоним прапором", але вже прибрали
11:05
На Івано-Франківщині побудують 100 тисяч метрів квадратних житла для переселенців
10:59
Путін відмовляється від "денацифікації", бо росіяни не розуміють, що це – дослідники
10:56
У РФ заявляють про високий ризик дефіциту пілотів через відплив за кордон
10:55
Харківський бабак-віщун Тимко опинився під російською окупацією
10:40
70 днів великої війни. Хроніка воєнних подій ОНЛАЙН
10:37
СБУ запускає 2 нових чат-боти: для пошуку зрадників і мародерів
10:33
Десвіфтизація Сбербанку і нафтове ембарго: ЄС представив шостий пакет санкцій
Усі новини...