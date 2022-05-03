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Боррель анонсував відключення від SWIFT додаткових російських банків

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 11:39

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррелль заявив, що ЄС готує шостий пакет санкцій проти Москви, який виключатиме більше російських банків із системи обміну повідомленнями SWIFT, мережі, яка дозволяє здійснювати мільйони міжнародних транзакцій на день.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Washington Post.

Боррель не уточнив, які саме російські банки стануть мішенню санкцій. У березні Європейський Союз відключив SWIFT великим російським банкам.

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"На вулицях Києва та Бучі за останні кілька тижнів можна побачити гуманітарну катастрофу, руйнування країни, які створює Росія", – сказав він.

Боррель також повторив обіцянки зменшити залежність ЄС від російського імпорту енергоносіїв. Блок імпортував російського викопного палива після вторгнення Кремля в Україну 24 лютого на близько 46 мільярдів доларів.

Як повідомлялося, Європейський Союз сподівається затвердити шостий пакет санкцій проти Росії на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

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Теми: SWIFTРосіябанкиЄС
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