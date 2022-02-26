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БАНКИ РОСІЇ ВІДКЛЮЧАЮТЬ ВІД SWIFT

"Європейська правда"Субота, 26 лютого 2022, 23:29
БАНКИ РОСІЇ ВІДКЛЮЧАЮТЬ ВІД SWIFT
Getty Images

Лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій, який включає відключення від платіжної системи SWIFT та заборону продажу "золотих паспортів" заможним росіянам.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті Єврокомісії, пише Європейська правда.

"У міру того, як російські сили розв'язують свої атаки на Київ та інші українські міста, ми сповнені рішучості продовжувати покладати на Росію витрати, які ще більше ізолюють Росію від міжнародної фінансової системи та наших економік. Ми реалізуємо ці заходи найближчими днями", - йдеться у заяві

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Зокрема, західні країни зобов'язуються вжити таких заходів:

- виключити окремі російські банки із системи обміну повідомленнями SWIFT. Це забезпечить відключення цих банків від міжнародної фінансової системи та завдасть шкоди їхній здатності працювати у глобальному масштабі.

- запровадити обмежувальні заходи, які не дозволять Центральному банку Росії використовувати свої міжнародні резерви в такий спосіб, щоб підірвати вплив наших санкцій.

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- діяти проти громадян та організацій, які сприяють війні в Україні та шкідливій діяльності російського уряду. Зокрема, країни зобов'язуються вжити заходів щодо обмеження продажу громадянства — так званих "золотих паспортів", які дозволяють заможним росіянам, пов'язаним з російським урядом, ставати громадянами цих країн і отримувати доступ до їхніх фінансових систем.

- створити цього тижня трансатлантичну оперативну групу, яка забезпечить ефективне застосування фінансових санкцій шляхом виявлення та заморожування активів осіб, що підпадають під санкції, та компаній, що перебувають у межах їх юрисдикції.

- активізувати чи координувати дії проти дезінформації та інших форм гібридної війни.

"Ми підтримуємо український народ цієї темної години. Навіть крім заходів, про які ми оголошуємо сьогодні, ми готові вжити додаткових заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності за її напад на Україну", - йдеться у заяві.

Раніше німецький телеканал ARD повідомив про плани всіх країн ЄС закрити авіапростір для літаків Російської Федерації.

Детально про наміри Заходу читайте в LIVE-трансляції БОРОТЬБА ЗА САНКЦІЇ. Дії США, Європи та світу у день нападу на Київ.

Про військові дії у третій день вторгнення читайте тут: Росія почала атакувати Київ. ОНЛАЙН.

Теми: SWIFTсанкції
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