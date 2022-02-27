SWIFT заявив, що відключить російські банки у найближчі дні

Міжнародна платіжна система SWIFT заявила в суботу, що готується найближчими днями запровадити нові санкційні заходи західних країн, спрямовані на певні російські банки.

Джерело: "Reuters"

Дослівно: "Ми співпрацюємо з європейськими органами влади, щоб розібратися в деталях суб’єктів, які підпадають під нові заходи, і готуємося виконувати юридичні вказівки".

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Цьому передувало: 26 лютого Лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій проти Росії, який включає відключення від платіжної системи SWIFT та заборону продажу "золотих паспортів" заможним росіянам.

Росія почала відкриту війну проти України в ніч на 24 лютого.

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