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Будапешт назвав фейком заяву Данілова про те, що Путін попередив Угорщину про війну

"Європейська правда"Вівторок, 3 травня 2022, 16:56
pixabay.com

Угорщина назвала "фейковими новинами" твердження секретаря РНБО Олексія Данилова про те, що президент Росії Владімір Путін попередив Будапешт про намір вторгнутися в Україну.

Про це написав у Twitter речник угорського прем'єра Золтан Ковач, пише "Європейська правда".

"Відповідь на фейкові новини: 3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин та вигадування брехні не змінить нашої позиції", - написав Ковач.

Угорщина проголосувала за всі пакети санкцій ЄС, накладених на Росію після вторгнення, але виступала проти санкцій, спрямованих на імпорт енергоносіїв. Але в останні дні Будапешт, ймовірно, пом'якшив свою позицію, і очікується, що ЄС незабаром оголосить нафтове ембарго.

Будапешт також заявив, що готовий виконати вимоги Москви про оплату в рублях за експорт газу.

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Раніше Будапешт заявив, що накладе вето на будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.

Після цього ЗМІ повідомили, що Європейська комісія може зробити виняток та звільнити Угорщину і Словаччину від ембарго на купівлю російської нафти.

Теми: УгорщинаПутінДаніловвійна
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