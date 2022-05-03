Будапешт назвав фейком заяву Данілова про те, що Путін попередив Угорщину про війну

Угорщина назвала "фейковими новинами" твердження секретаря РНБО Олексія Данилова про те, що президент Росії Владімір Путін попередив Будапешт про намір вторгнутися в Україну.

Про це написав у Twitter речник угорського прем'єра Золтан Ковач, пише "Європейська правда".

Responding to fake news: On April 3, Hungarians decided that HU will not ship weapons to Ukraine. While we understand that UKR does not welcome our decision, spreading fake news and coming up with lies will not change our position. https://t.co/Zdbq3gKf8n Реклама: May 3, 2022

"Відповідь на фейкові новини: 3 квітня угорці вирішили, що Угорщина не постачатиме зброю в Україну. Хоча ми розуміємо, що Україна не вітає наше рішення, поширення фейкових новин та вигадування брехні не змінить нашої позиції", - написав Ковач.

Угорщина проголосувала за всі пакети санкцій ЄС, накладених на Росію після вторгнення, але виступала проти санкцій, спрямованих на імпорт енергоносіїв. Але в останні дні Будапешт, ймовірно, пом'якшив свою позицію, і очікується, що ЄС незабаром оголосить нафтове ембарго.

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Будапешт також заявив, що готовий виконати вимоги Москви про оплату в рублях за експорт газу.

Раніше Будапешт заявив, що накладе вето на будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоносіїв з Росії.

Після цього ЗМІ повідомили, що Європейська комісія може зробити виняток та звільнити Угорщину і Словаччину від ембарго на купівлю російської нафти.