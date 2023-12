Будапешт назвав фейком заяву Данілова про те, що Путін попередив Угорщину про війну

Угорщина назвала "фейковими новинами" твердження секретаря РНБО Олексія Данилова про те, що президент Росії Владімір Путін попередив Будапешт про намір вторгнутися в Україну.

Про це написав у Twitter речник угорського прем'єра Золтан Ковач, пише "Європейська правда".

Responding to fake news: On April 3, Hungarians decided that HU will not ship weapons to Ukraine. While we understand that UKR does not welcome our decision, spreading fake news and coming up with lies will not change our position. https://t.co/Zdbq3gKf8n

Реклама: