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Глава Луганської ОВА: Ситуація почне змінюватися за два тижні

Катерина ТищенкоВівторок, 3 травня 2022, 18:09
Глава Луганської ОВА: Ситуація почне змінюватися за два тижні
Сергій Гайдай, фото з Facebook

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай прогнозує, що за два тижні ситуація на фронті почне змінюватися в кращий для України бік.

Джерело: Гайдай у коментарі журналістам, відео якого опубліковано на його сторінці в Telegram

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Пряма мова: "Почне все змінюватись десь за два тижні. І кількість боїв, звісно, ​​збільшиться. Але й ті рішення, які ухвалив Захід, щодо допомоги нам, реалізуються до двох тижнів. І за два тижні ми вже побачимо, в принципі, зміни.

У Луганську лікарня забита повністю розірваними бойовиками та їхніми трупами. Деякі з них навіть не можуть упізнати. Далі буде для них гірше".

Що передувало: Минулого тижня Палата представників США схвалила законопроєкт про ленд-ліз, який дозволить більш ефективно надсилати зброю, боєприпаси та обладнання в Україну.

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Минулого тижня федеральний уряд Німеччини вперше схвалив експорт важкого озброєння безпосередньо з Німеччини: 50 зенітних самохідних установок Gepard, а пізніше і 7 гаубиць Panzerhaubitzen 2000 зі складів Бундесверу. 

1 травня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про перехід України на натівські зразки зброї.

Теми: Луганська областьвійна
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