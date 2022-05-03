Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Військові показали нові удари "Байрактарів" по Зміїному

Катерина ТищенкоВівторок, 3 травня 2022, 19:24
Військові показали нові удари Байрактарів по Зміїному
скріншот відео

Українські ударні безпілотники "Байрактар" нанесли чергові удари по російських позиціях на острові Зміїний.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Реклама:

Деталі: Зокрема, на відео видно знищення складу з боєприпасами, які починають вибухати.

Також було нанесено удар по командному пункту.

Що передувало: Українські військові 2 травня знищили два російських катери біля Зміїного.

ВІДЕО ДНЯ

Днями Збройні сили завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".

Теми: Збройні силивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Збройні сили
Хакери РФ намагаються добути бойові плани з гаджетів українських солдатів
Сили оборони просунулися на двох ділянках фронту – ISW
Тарнавський озвучив втрати ворога за добу на Таврійському напрямку
Останні новини
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
Усі новини...
Реклама: