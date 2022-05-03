Військові показали нові удари "Байрактарів" по Зміїному

Українські ударні безпілотники "Байрактар" нанесли чергові удари по російських позиціях на острові Зміїний.

Джерело: оперативне командування "Південь"

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Деталі: Зокрема, на відео видно знищення складу з боєприпасами, які починають вибухати.

Також було нанесено удар по командному пункту.

Що передувало: Українські військові 2 травня знищили два російських катери біля Зміїного.

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Днями Збройні сили завдали ударів по позиціях ворога на острові Зміїний, влучили в пункт управління і знищили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10".