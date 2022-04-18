Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Львів: МВС показало відео пожежі після ракетного удару

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 квітня 2022, 19:23
скріншот відео

МВС оприлюднило відео пожежі на станції техобслуговування у Львові, куди в понеділок зранку влучила російська ракета.

Джерело: МВС

Деталі: У МВС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу на СТО.

Передісторія:

  • Вранці 18 квітня російські загарбники завдали 5 ракетних ударів по Львову. Унаслідок обстрілу були пошкоджені об’єкти на залізничних коліях, через що сталися затримки поїздів.
  • Загинуло 7 людей. Вибуховою хвилею пошкодили готель, у якому розмістили вимушених переселенців зі східних областей України.
  • 11 людей отримали поранення, серед них - трирічний переселенець. Троє поранених перебувають у важкому стані в реанімації. 
  • На станції технічного обслуговування, куди поцілила ракети, спалено та пошкоджено десятки автомобілів.

Теми: Львіввійнапожежа
Головне сьогодні

Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення

Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса

Зеленський нагородив морпіхів, які боронять Маріуполь

Росіяни готують "псевдореферендуми" на півдні України, вже є бюлетені – розвідка

Вкрадені в Україні американські комбайни знайшлися у Кадирова

ЗСУ відновили контроль над Мар’їнкою на Донеччині – зведення Генштабу

Усі новини...
Львів
Львів: серед поранених 3-річний переселенець з Харкова
У Львові кількість загиблих зросла до 7-ми: ракети влучили в СТО та склади
Від ракетних ударів по Львову загинули 6 людей – ОВА
Останні новини
01:08
США та союзники обговорили післявоєнні гарантії безпеки для України
00:56
Мінус літак і вертоліт: ЗСУ вразили дев'ять цілей росіян
00:43
Джонсон пропонує так посилити Україну, щоб РФ і не думала про вторгнення
00:26
"Євро-0" та поганий день для автопрому РФ: економічні підсумки
00:23
Росіяни знову пропонують захисникам Маріуполя здатися в полон
00:18
Дві третини чехів підтримують прийняття українських біженців – опитування
23:57
Потоплений "Нептунами" крейсер "Москва" йшов захоплювати Одесу – мати матроса
23:54
Стало відомо, які дані мають приховувати російські банки
23:53
Росіяни обстріляли лікарню на Миколаївщині
23:34
Україна отримала посилення авіації та запчастини для літаків – Пентагон
Усі новини...