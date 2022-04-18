Львів: МВС показало відео пожежі після ракетного удару
Понеділок, 18 квітня 2022, 19:23
МВС оприлюднило відео пожежі на станції техобслуговування у Львові, куди в понеділок зранку влучила російська ракета.
Джерело: МВС
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Деталі: У МВС повідомили, що рятувальники ліквідували пожежу на СТО.
Передісторія:
- Вранці 18 квітня російські загарбники завдали 5 ракетних ударів по Львову. Унаслідок обстрілу були пошкоджені об’єкти на залізничних коліях, через що сталися затримки поїздів.
- Загинуло 7 людей. Вибуховою хвилею пошкодили готель, у якому розмістили вимушених переселенців зі східних областей України.
- 11 людей отримали поранення, серед них - трирічний переселенець. Троє поранених перебувають у важкому стані в реанімації.
- На станції технічного обслуговування, куди поцілила ракети, спалено та пошкоджено десятки автомобілів.
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