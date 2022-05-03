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З'явилося відео штурму "Азовсталі" росіянами

Світлана КізіловаВівторок, 3 травня 2022, 21:48
З'явилося відео штурму Азовсталі росіянами
Спроба штурму "Азовсталі" росыянами, скрин з відео

У Маріуполі окупанти 3 травня почали чергову спробу штурму "Азовсталі".

Джерело: радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар "Калина" у коментарі УП розповів, що російські загарбники у вівторок розпочали штурм заводу "Азовсталь".

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Радник мера підтвердив цю інформацію і показав відео атаки.

Пряма мова: "Кадри намагання штурму. Точно відомо про найменш одного окупанта, що перетворився на добриво. І одного, який ще живий, але має всі шанси послухати Кобзона особисто.

Слава Героїчним Захисникам Маріуполя - Азову, 36-й, патрульної поліції, прикордонникам і всім, хто наближає нашу перемогу!"

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Деталі: Андрющенко додав, що 3 травня з Маріуполя окупанти депортували до Росії 149 людей, в тому числі 22 дитини. "З одного боку спостерігаємо тенденцію зменшення кількості депортованих на день, з іншого - причина сповільнення темпів депортації в першу чергу пов’язана з посиленням процедури фільтрації. Без коментарів", - зазначив радник міського голови.

Нагадаємо:

Державний секретар Ентоні Блінкен переконаний, що постійне нагадування репортажами про жахіття й злочини російських окупантів у Маріуполі здатні наблизити порятунок цивільних і військових осіб, які опинилися заблокованими в бункерах заводу "Азовсталь".

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Теми: МаріупольвійнаРосія
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