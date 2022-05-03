Журналісти, нагадуючи про катастрофу в Маріуполі, наближають порятунок людей – Блінкен

Жінка зі своїм шестимісячним сином, яка зуміла евакуюватися з "Азовсталі" до Запоріжжя 3 травня. фото: дмитро ларін, уп

Державний секретар Ентоні Блінкен переконаний, що постійне нагадування репортажами про жахіття й злочини російських окупантів у Маріуполі здатні наблизити порятунок цивільних і військових осіб, які опинилися заблокованими в бункерах заводу "Азовсталь".

Джерело: промова Блінкена з нагоди Всесвітнього дня свободи преси

Пряма мова Блінкена: "Ми надзвичайно стурбовані долею тих людей в різних регіонах України, які опинились під російською окупацією. Маріуполь – це найбільш страшний випадок, хоча контроль над ним і досі не належить жодній зі сторін.

Реклама:

Якщо коротко: людям повинні надати безпечний шлях виходу з Маріуполя. Ми знаємо про спільні зусилля різних організацій і осіб щодо забезпеченн безпечного коридору для евакуації. Але це не стало можливим тому, що Росія відмовляється виконувати ті домовленості, на які вона нібито погоджується. У нас є приклад успішної евакуації більше 100 людей із Маріуполя 1 травня. Проте загалом росіяни продовжили штурм, бомбардування й обстріли металургійного комбінату, де в підземеллях ховаються цивільні.

Вкотре скажу: це надзвичайно важливо те, що ви (журналісти – ред.) робите – постійно повторюєте і нагадуєте про цю катастрофу, яка зараз розгортається під ударами росіян у Маріуполі. Ви стежите за тим, щоби світ знав про те, що відбувається. Бачив, знав і розумів жорстокість і нелюдяність росіян у Маріуполі".

Деталі: Блінкен сподівається, що та інформація про злочини й жорстокість російських окупантів у Маріуполі стане в довгостроковій перспективі одним із чинників підриву російської пропаганди у світі, а також спричинить розчарування росіян у своїй владі.

ВІДЕО ДНЯ

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва запитала Блінкена через Zoom, як цивілізований світ може посприяти у звільненні цивільних і військових із підземних бомбосховищ на "Азовсталі" в Маріуполі.

Мусаєва наголосила, що впродовж 8 років російська влада через свою пропаганду повторювала безпідставні твердження про начебто нацистські переконання військовослужбовців полку "Азов" і загалом українських військових на Донбасі. І тепер росіяни виправдовують жорстоке нищення людей у Маріуполі буцімто цими вигадками про нацистів.

Читайте також: Вадим Бойченко: Що може бути гірше пекла? А воно є, і ця фортеця називається "Азовсталь"

Передісторія: