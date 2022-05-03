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Журналісти, нагадуючи про катастрофу в Маріуполі, наближають порятунок людей – Блінкен

Денис Карловський, Севгіль МусаєваВівторок, 3 травня 2022, 22:05
Жінка зі своїм шестимісячним сином, яка зуміла евакуюватися з "Азовсталі" до Запоріжжя 3 травня. фото: дмитро ларін, уп

Державний секретар Ентоні Блінкен переконаний, що постійне нагадування репортажами про жахіття й злочини російських окупантів у Маріуполі здатні наблизити порятунок цивільних і військових осіб, які опинилися заблокованими в бункерах заводу "Азовсталь".

Джерело: промова Блінкена з нагоди Всесвітнього дня свободи преси

Пряма мова Блінкена: "Ми надзвичайно стурбовані долею тих людей в різних регіонах України, які опинились під російською окупацією. Маріуполь – це найбільш страшний випадок, хоча контроль над ним і досі не належить жодній зі сторін.

Якщо коротко: людям повинні надати безпечний шлях виходу з Маріуполя. Ми знаємо про спільні зусилля різних організацій і осіб щодо забезпеченн безпечного коридору для евакуації. Але це не стало можливим тому, що Росія відмовляється виконувати ті домовленості, на які вона нібито погоджується. У нас є приклад успішної евакуації більше 100 людей із Маріуполя 1 травня. Проте загалом росіяни продовжили штурм, бомбардування й обстріли металургійного комбінату, де в підземеллях ховаються цивільні.

Вкотре скажу: це надзвичайно важливо те, що ви (журналісти – ред.) робите – постійно повторюєте і нагадуєте про цю катастрофу, яка зараз розгортається під ударами росіян у Маріуполі. Ви стежите за тим, щоби світ знав про те, що відбувається. Бачив, знав і розумів жорстокість і нелюдяність росіян у Маріуполі".

Деталі: Блінкен сподівається, що та інформація про злочини й жорстокість російських окупантів у Маріуполі стане в довгостроковій перспективі одним із чинників підриву російської пропаганди у світі, а також спричинить розчарування росіян у своїй владі. 

Головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва запитала Блінкена через Zoom, як цивілізований світ може посприяти у звільненні цивільних і військових із підземних бомбосховищ на "Азовсталі" в Маріуполі. 

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Мусаєва наголосила, що впродовж 8 років російська влада через свою пропаганду повторювала безпідставні твердження про начебто нацистські переконання військовослужбовців полку "Азов" і загалом українських військових на Донбасі. І тепер росіяни виправдовують жорстоке нищення людей у Маріуполі буцімто цими вигадками про нацистів. 

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Передісторія:

  • Генеральний директор "Азовсталі" Енвер Цкітішвілі розповів, що бомбосховища, збудовані за радянської доби під заводом, здатні витримати пряме влучання ядерного боєзаряду.
  • У ніч проти 3 травня російська авіація скидала потужні бомби на комбінат, а вдень окупанти розпочали штурм "Азовсталі". Унаслідок бомбардування загинуло двоє цивільних жінок.
  • 2 травня військовослужбовці Національної гвардії України, які боронять Маріуполь, закликали міжнародну спільноту й українське військово-політичне керівництво об’єднати зусилля з безпечної евакуації цивільних, поранених і тіл загиблих, а також сподіваються, що врятують гарнізон.
  • Попри нищівні бомбардування ворога, українські захисники зуміли вбити 5 російських окупантів при обороні. Удень 2 травня повітряні удари окупантів спричинили надзвичайно потужну пожежу на заводі.
  • 1 травня, за сприяння ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, українська влада зуміла евакуювати частину цивільного населення, яке ховалось від російських окупантів у бункерах заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Удень 3 травня колона з евакуйованими прибула до Запоріжжя.

Теми: МаріупольСШААзов ЗМІ
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