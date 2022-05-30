Бутусов звинуватив Безуглу в брехні та шукає юристів

Журналіст Юрій Бутусов називає брехнею звинувачення нардепа від "Слуги народу" Мар’яни Безуглої і вважає незаконною вказівкою її про те, що СБУ має "щось зробити" щодо нього.

Джерело: Бутусов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Я це повністю відкидаю (звинувачення Безуглої в публікації таємної інформації – ред.). І я не просто це відкидаю, а я вимагаю, щоб пані Мар'яна, член комітету з оборони, безпеки та розвідки Верховної Ради, якщо вона володіє інформацією, хоча б не тонну, а пару грамів з таємної інформації, яку я начебто розголосив, яка дійсно завдає шкоди державній безпеці, то я вимагаю в неї негайно передати ці матеріали до СБУ і від СБУ порушити карну справу і дати мені можливість таким чином захистити мої інтереси в суді".

"Я можу сказати своє оціночне судження – Мар'яна Безугла збрехала. Але які факти і що саме вона мені закидає – ми не знаємо цього. Заяви нема, кримінальної справи нема, СБУ мені не телефонує".

Деталі: Бутусов вважає слова Безуглої, щоб СБУ "щось зробила" щодо нього, незаконною вказівкою.

"Це взагалі абсолютно незаконна вказівка. Народний депутат правлячої партії відверто погрожує Службі безпеки проблемами і перезавантаженням, називає СБУ гнилою системою через те, що вона зі мною не розбирається і погрожує перезавантаженням, якщо СБУ зі мною не розбереться. При чому невстановленим в її пості шляхом", - зазначив він.

Бутусов додав, що шукатиме юристів, які зможуть представляти його інтереси і "будемо з'ясовувати, що значить розібратись, які дії СБУ". Він зазначив, що СБУ до нього досі не зверталася.

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Журналіст також повідомив, що виїхав із Сєвєродонецька після усної заборони "якогось начальника, який у нас керує бойовими діями" щодо відвідування Бутусовим військових частин на передовій.

"Я зараз думаю, яким чином мені туди повернутися, отримати відміну цього розпорядження. Я зараз буду письмово звертатись", - сказав він.

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