Бутусов обвинил Безуглую во лжи и ищет юристов
Журналист Юрий Бутусов называет ложью обвинения нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой и считает незаконным указанием ее слова о том, что СБУ должна "что-то сделать" по отношению к нему.
Источник: Бутусов в интервью "Украинской правде"
Прямая речь: "Я это полностью отвергаю (обвинение Безуглой в публикации секретной информации – ред.). И я не просто это отвергаю, а я требую, чтобы госпожа Марьяна, член комитета по обороне, безопасности и разведке Верховной Рады, если она владеет информацией, хотя бы не тонну, а пару граммов из тайной информации, которую я якобы огласил, которая действительно наносит ущерб государственной безопасности, я требую у нее немедленно передать эти материалы в СБУ и от СБУ возбудить уголовное дело и дать мне возможность таким образом защитить мои интересы в суде".
"Я могу сказать свое оценочное суждение – Марьяна Безуглая соврала. Но какие факты и в чем именно она меня упрекает – мы не знаем этого. Заявления нет, уголовного дела нет, СБУ мне не звонит".
Детали: Бутусов считает слова Безуглой, чтобы СБУ "что-то сделала" по отношению к нему, незаконным указанием.
"Это вообще абсолютно незаконное указание. Народный депутат правящей партии откровенно угрожает Службе безопасности проблемами и перезагрузкой, называет СБУ гнилой системой из-за того, что она со мной не разбирается и угрожает перезагрузкой, если СБУ со мной не разберется. Причем неустановленным в ее посте путем", – отметил он.
Бутусов добавил, что будет искать юристов, которые смогут представлять его интересы и "выяснять, что значит разобраться, какие действия СБУ". Он отметил, что СБУ к нему до сих пор не обращалась.
Журналист также сообщил, что выехал из Северодонецка после устного запрета "какого-то начальника, который у нас руководит боевыми действиями" по поводу посещения Бутусовым военных частей на передовой.
"Я сейчас думаю, каким образом мне туда вернуться, получить отмену этого распоряжения. Я сейчас буду письменно обращаться", - сказал он.
Предыстория:
- 27 мая нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая написала: "Если Служба безопасности Украины ничего не сделает в отношении Юрия Бутусова, который постоянно безнаказанно выкладывает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России, считаю, никакая постепенная реформа уже не имеет смысла". При этом она не уточнила, что именно должна сделать в отношении Бутусова СБУ и за какие нарушения.
- Бутусов на это ответил, что Безуглая "старается избежать ответственности за свои действия и бездействие в преддверии вторжения", а также напомнил, что 24 мая он раскритиковал законопроект Безуглой по предоставлению права командирам расстреливать военнослужащих за невыполнение приказов в боевой обстановке.
- В тот же день Бутусов заявил, что "некоторые бестолковые руководители" издали указание о запрете ему посещать воинские части на передовой.
- В Службе безопасности Украины заявили, что "СБУ не считает необходимым давать публичную оценку эмоциональным заявлениям отдельных политиков" и что "нынешние обстоятельства особенно требуют от всех граждан единства ради победы Украины".