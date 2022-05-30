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Південь: ЗСУ знищили ворожий командний пункт, 67 загарбників і російську техніку

Ольга Глущенко Понеділок, 30 травня 2022, 04:18
українські військові, фото: ОК Південь

На захисті південних рубежів українські військові знищили 67 окупантів, 27 одиниць ворожої техніки, а також пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "Обстановка на південному напрямку динамічна та напружена.

Ворог продовжує підтягування резерви та облаштовувати оборонні рубежі на Херсонщині.

Неподалік від Херсону триває вивантаження техніки: близько 120 одиниць Т-62 та БМП-2 протягом кількох днів накопичено для посилення ворожих позицій.

В районі Нової Каховки та Степанівки облаштовуються танкові позиції.

Водночас наші підрозділи продовжують наступальні дії та заходи  сковування й недопущення переміщення резервів".

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Деталі: Повітряна розвідка ворога за допомогою "Орлан-10" обернулася втратою БПЛА.

Після цього ворог застосував гелікоптери Мі-8, за допомогою яких розвідував позиції ЗСУ та намагався  їх атакувати.

В ході вогневої підтримки наступу та ведення сковуючих дій ракетно-артилерійськими підрозділами у взаємодії з авіацією знищили 67 загарбників, 6 танків Т-62, 2 реактивні системи залпового вогню "Град", 3 самохідних гаубиці "Мста-С", 3 одиниці броньованої та 13 – автомобільної техніки.

Також знищено пункт управління безпілотними розвідниками та командний пункт одного з ворожих підрозділів.

Теми: Збройні силивійна
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